Rock around the Book in Alta Val Tidone, il 2 settembre Ezio Guaitamacchi presenta “Amore, Morte e Rock’n’Roll”. Insieme a lui Andrea Mirò e Brunella Boschetti

Nel 1978 fonda il gruppo old time Country Jamboree, con cui prosegue l’attività per 10 anni. Si laurea alla Bocconi in Economia Aziendale, nel 1983 con alcuni amici fonda il bimestrale musicale Hi, Folks!, che cessa le pubblicazioni nel 1993. Nel 1985 collabora con Renzo Arbore per il programma cult Quelli della notte, mentre nel 1987 è consulente artistico per la trasmissione televisiva DOC. Nel 1990 è autore con Enzo Gentile del programma Born in the USA. Nel 1994 insieme a Marialina Marcucci, all’epoca direttrice di Videomusic; successivamente fonda il mensile musicale Jam di cui è tuttora direttore responsabile

È stato direttore della casa editrice Arcana per 5 anni e della sezione editoriale Musica di Editori Riuniti per 8 anni. È stato direttore artistico dei festival internazionali Just Like a Woman (Tributo alle Regine della Musica) dal 2003 al 2010 e del Milano Guitar Festival. Dal 2003, è direttore del Master in Giornalismo e Critica Musicale del Centro Professione Musica.

Ha scritto vari saggi e guide sulla storia del rock. È stato conduttore televisivo (Cowboy Mambo in onda su Odeon TV nel 1997-98 per 40 puntate) e produttore di documentari per la TV sempre in ambito musicale. Collabora con LifeGate Radio dove conduce la trasmissione di approfondimento musicale Rockfiles e con la Radio della Svizzera Italiana. Nel 2011 è autore e conduttore (insieme a Massimo Ghini) del programma televisivo Delitti rock ispirato al suo omonimo libro del 2010.