Romeo e Giulietta chiude la Stagione Danza del Teatro Municipale di Piacenza il 23 marzo

La Stagione Danza del Teatro Municipale di Piacenza si conclude domenica 23 marzo alle 16 con il celebre Romeo e Giulietta, balletto in due atti sull’omonima partitura di Sergej Prokof’ev, portato in scena dalla compagnia Balletto del Sud con le coreografie di Fredy Franzutti.

La tragedia firmata da William Shakespeare è sicuramente la storia d’amore più popolare di ogni tempo e luogo. La vicenda dei due amanti ha assunto nel tempo un valore simbolico, diventando l’archetipo dell’amore perfetto ma avversato dalla società.

Romeo e Giulietta chiude la Stagione Danza del Teatro Municipale

Romeo e Giulietta, produzione storica e di successo del Balletto del Sud, viene creata dal coreografo Franzutti nel 1998, ispirandosi a una versione anteriore della tragedia shakespeariana, ovvero il prototesto di Masuccio Salernitano (Salerno 1410 – Salerno 1475), che raccontò le disavventure degli infelici amanti ambientando la vicenda nell’Italia violenta e retriva degli Aragonesi.

Le scene, realizzate da Francesco Palma, sono tratte dai dipinti di Giotto, Piero della Francesca e Cimabue e introducono in un mondo illustrativo bidimensionale, sospeso e fluttuante. I costumi sono ricostruttivi dell’età umanista. Il fascino arcaico è stato considerato uno dei punti di forza del balletto: lo spettacolo ha raccolto, fin dalle prime esecuzioni, pieni consensi ed è stato trasmesso integralmente da Rai Due e da Rai Uninettuno.

Il Balletto del Sud è il più importante organismo di produzione di danza del Sud Italia, ed è considerata la migliore compagnia, nel panorama nazionale, di un genere classico narrativo e di elaborazioni moderne. La compagnia è diretta dal 1995 dal coreografo italiano Fredy Franzutti, che ha creato, nella sua carriera, anche spettacoli per prestigiosi teatri europei e fondazioni liriche. Il Balletto del Sud ha un repertorio vario di numerose opere che spaziano dalle produzioni create da Franzutti nel suo linguaggio moderno, alle rivisitazioni creative dei classici, ai progetti di ricostruzione filologica, portati in tourneé in Italia e all’estero

L’impegno della compagnia si realizza, sul territorio d’appartenenza, il Salento, attraverso progetti con cadenza annuale come: La scuola a Teatro, Itinerario Danza e Le Stagioni di Danza. Dal 2000 è anche centro di formazione ad avviamento professionale. L’attività si arricchisce di collaborazioni con orchestre, compositori, musicisti e direttori, scenografi, costumisti, attori, conduttori e personaggi dello spettacolo che hanno contribuito al successo riconosciuto dalla critica e dal pubblico.

Fredy Franzutti, nella sua trentennale carriera ha rielaborato numerosi classici del balletto creando delle sue personali versioni: tra queste ricordiamo Lo Schiaccianoci di Tim Burton (1997), Il Lago dei Cigni, alla corte di Ludovico II al Castello di Neuschwanstein (1999), La Bella Addormentata, in terra d’Otranto con la puntura della Taranta, dai racconti di Basile (2000).