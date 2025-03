Il Teatro di Psicodramma del CPP compie 20 anni, festeggiamento il 22 marzo

Il Teatro di Psicodramma del CPP compie 20 anni e il 22 marzo il CPP ha deciso festeggiare aprendolo a tutte le persone interessate.

“Lo psicodramma è un’esperienza di esplorazione interiore che, attraverso l’azione scenica, permette di vivere emozioni, ruoli e relazioni in modo nuovo e profondo” afferma Anna Boeri, formatrice CPP e psicodrammatista “Non si tratta solo di raccontare, ma di sperimentare concretamente, in un ambiente sicuro, le proprie dinamiche personali e relazionali. È una vera e propria palestra di espressività, dove il gruppo diventa uno spazio di crescita e supporto, aiutando a sciogliere blocchi emotivi, migliorare la comunicazione e sviluppare nuove risorse personali”.

“Spesso lo psicodramma viene frainteso come un semplice sfogo emotivo, ma in realtà è un metodo strutturato, condotto da professionisti qualificati, che aiuta a integrare le esperienze e a dare loro un significato profondo” conclude Boeri “Per scoprire di più su questo potente strumento di crescita, il 22 marzo al CPP celebreremo vent’anni di teatro di psicodramma con un evento speciale. Un’occasione per conoscere da vicino questa pratica attraverso esperienze dirette e racconti”.

Sabato 22 marzo

L’appuntamento è sabato 22 marzo nella sede CPP di Piacenza, in via Campagna 83.

Il programma prevede una sessione aperta di psicodramma, dalle 16.00 alle 18.00 su prenotazione scrivendo a info@cppp.it. I posti sono limitati.



Seguirà, alle 18.00, un momento con Anna Boeri, formatrice CPP e psicodrammatista, Daniele Novara, pedagogista e direttore del CPP, insieme e tante altre persone del nostro Staff e a testimoni dei percorsi di psicodramma.