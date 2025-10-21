Rotatoria di Piazza De Cristoforis a Borgonovo, bocciato il progetto: “Troppo impattante per il centro e per la viabilità”

No alla realizzazione della rotatoria di Piazza De Cristoforis a Borgonovo. Anche l’amministrazione comunale guidata da Monica Patelli si oppone all’opera e nel corso dell’ultimo consiglio comunale la giunta ha elencato le motivazioni della contrarietà.

L’opera sarebbe fortemente impattante sul centro di Borgonovo: il diametro complessivo sarebbe di circa 30 m, imposto dal codice della strada, legato al numero di intersezioni che interessano l’incrocio, e dalla tipologia delle strade (una statale, una provinciale e due vie comunali);

L’opera toglierebbe spazio all’attuale piazza, in termini di area pedonale e parcheggi; complessivamente ci sarebbero una decina di posti auto in meno rispetto alla situazione attuale;

La rotatoria avrebbe una forma anomala, dovuta a un dislivello di quote delle strade coinvolte, sarebbe previsto un “peduncolo” a U verso via Bilegno che non consentirebbe il transito in quella via dei mezzi pesanti e degli autobus di linea;

Inoltre la rotatoria complicherebbe la gestione dell’incrocio fra la SS412 e la SP11 per chi arriva da Piacenza: i tempi oggi imposti dal semaforo di Piazza De Cristoforis agevolano chi esce dall’incrocio della SP 11 Mottaziana su Viale Marconi, in particolare per l’immissione in direzione Pianello che richiede un attraversamento netto della SS412;

Dall’analisi sui flussi di traffico esistenti è emerso che la rotatoria renderebbe più fluido e veloce il traffico veicolare sulle arterie principali con un vantaggio di soli 23 secondi rispetto alla situazione attuale;

Il beneficio della rotatoria, concepito come aumento della velocità di scorrimento dei mezzi, sarebbe principalmente sulla SS412 e SP 27 verso Ziano, a scapito del flusso di traffico delle vie comunali (Via Roma e via Bilegno) e a svantaggio e sacrificio del traffico ciclistico e pedonale che incontrerebbero maggiori difficoltà ad attraversare tale incrocio.

