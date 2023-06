Rugby – I giovani U15 del progetto Omnia tornano vittoriosi dal torneo di Olbia

Con il torneo di Olbia, combattuto e vinto dai giovani dell’Omnia rugby, si chiude in modo ottimale la stagione agonistica dei ragazzi U15. L’organizzazione della trasferta in terra sarda si è rivelata un ottimo collante per la costruzione della squadra. Un ringraziamento particolare va agli amici dell’Olbia Rugby che in ogni momento hanno coccolato e fatto sentire a casa i nostri ragazzi trasformando questa “tre giorni” in un’esperienza unica.

È il momento di rivolgere un enorme ringraziamento anche a tutte le società che stanno collaborando al progetto OMNIA. Elephant Rugby Gossolengo, Rugby Val D’Arda, Rugby Lions Cremona, Codogno Rugby e Piacenza Rugby; grazie all’instancabile team tecnico, a Federico Grangetto, faro prezioso; grazie a tutti i genitori, il vero valore aggiunto di questo gruppo; grazie ai ragazzi per l’abnegazione dimostrata sia negli allenamenti che nelle partite.

Le parole di coach Barillà

“È stato un privilegio farne parte il primo gradino di questa lunga esperienza si è concluso ed è stato estremamente positivo. Gli allenamenti proseguiranno anche nei mesi estivi per migliorare ulteriormente e presentarsi ancora più competitivi nell’affrontare la prossima stagione”.

Olbia – Omnia 3 – 3

Omnia – Alghero 4 – 0

Omnia – Sud Sardegna 3 – 1

La rosa di Omnia Rugby

Antoniotti Andrea, Benedetti Edoardo, Bernini Luca, Casalini Andrea, De Simone Davide, Esposito Filippo, Ferrari Federico, Gemmi Sebastian, Khadiri Adam, Lombardi Andrea, Magnani Simone, Malvicini Corrado, Marlieri Alessandro, Meggiolaro Mirko, Pop Vasilev Alexandar, Pradelli Marcello, Ravilli Davide, Rizzi Filippo, Turion Matteo, Zambelli Giuseppe, Zanella Simone, Zazzali Edoardo.

