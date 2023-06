Rugby – La formazione Omnia si aggiudica la prima edizione del Trofeo UtensilDODI

Sabato 27 maggio, presso il Centro Sportivo “Carlo Mazzoni” si è tenuto il primo Trofeo UtensilDODI (main sponsor del Piacenza Rugby). Torneo riservato alla categoria under 17. A contendersi il trofeo la formazione dell’Omnia Rugby – composta da giovani atleti provenienti da Elephant Rugby Gossolengo, Rugby Val d’Arda, Lions Cremona e Rugby Codogno, con il tutoraggio del Piacenza Rugby – che nell’occasione ha sfidato i pari età dell’ASR Milano Rugby con entrambe le compagini impegnate ad interpretare al meglio lo spirito sportivo della disciplina.

La manifestazione

L’incontro si è sviluppato in tre tempi da 25 minuti ciascuno. Modalità che ha permesso di schierare tutti i giocatori presenti e di provarli anche in diversi ruoli.

Al di là del punteggio, che per la cronaca ha visto prevalere la compagine locale dell’Omnia Rugby per 43 a 29, è stata una bella occasione per vedere all’opera il futuro di queste squadre. A tal proposito ricordiamo che nelle file dell’Omnia erano presenti tre dei cinque atleti convocati dalla FIR per lo stage di preparazione al Torneo Seven Bonori in programma a Bologna il 17 e 18 giugno prossimi: Roda, Essien e Guglieri; assenti Tassoni e Dene.

Al termine dell’incontro si è svolta la cerimonia di premiazione con in palio, oltre al Trofeo UtensilDODI, il riconoscimento al migliore giocatore degli avanti ed al migliore giocatore dei trequarti. I primi sono andati rispettivamente ad Essien (premiato da Maurizio Bonatti) e a Lucchese (premiato da Marco Campominosi), entrambi dell’Omnia. La giuria, composta da ex giocatori del Piacenza Rugby, è stata messa in forte difficoltà dal livello di gioco espresso dagli atleti di entrambe le squadre. Si è sentita in dovere di esprimere due menzioni speciali a Tommaso Roda dell’Omnia ed al n. 5, seconda linea, del Milano che fino all’ultimo hanno lottato alla pari con i premiati dimostrando di avere una maturità tecnico/atletica di primordine.

Il Presidente del Piacenza Rugby, Daniele Boccuni, ha consegnato il trofeo UtensilDODI al capitano della squadra Omnia Rugby, Tommaso Roda.

OMNIA RUGBY U17-ASR MILANO RUGBY 43-29

Omnia Rugby: Guglieri, Roda, Lucchese, Molinari, Borasio, Ravilli, Aspesi, Badagnani, Verbeni, Essien, Minvev, Antozzi, Turion, Papa, Sesenna, Belleri, Zibra, Maloberti Corti.