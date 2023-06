Bloccato mentre picchia la moglie in casa, aggredisce un carabiniere: arrestato. Violento episodio in un’abitazione di via Chiapponi. I fatti sono accaduti l’altra notte. I carabinieri sono intervenuti in un appartamento dove un uomo stava picchiando la compagna davanti agli occhi del figlio. I militari sono entrati in casa, ma di tutta risposta il soggetto, un uomo di origini rumene, ha tentato prima di fuggire poi ha aggredito fisicamente un carabiniere. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia. Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a immobilizzare l’uomo, portandolo in caserma per poi arrestarlo. Si trova ora in carcere alle Novate. I carabiniere ha riportato ferite non gravi.