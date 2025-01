Rugby – I Lyons aggiungono al proprio roster il numero 10 sudafricano Ruben Liebenberg

Sitav Rugby Lyons rinforza la propria linea arretrata con l’arrivo di Ruben Liebenberg, 24enne sudafricano sbarcato a Piacenza nello scorso fine settimana. Un acquisto importante per la squadra di Urdaneta e Paoletti, che può ricoprire i ruoli di mediano d’apertura e trequarti centro e con ottime qualità tecniche e tattiche.

Classe 2000 cresciuto a Pretoria, Liebenberg è un prodotto della provincia di Northen Free State, dove nelle categorie giovanili ha attirato l’attenzione dei Blue Bulls, franchigia professionistica che lo ha inserito nella rosa partecipante alla Currie Cup U19 del 2019. A livello Seniores, Liebenberg ha affrontato una stagione all’estero, militando tra le fila della Dinamo Mosca nella Premier League Russa nel 2023, prima di rientrare in patria per giocare nella scorsa stagione in Currie Cup, massimo campionato sudafricano, con i suoi Blue Bulls.

Ora arriva l’occasione per rendersi protagonista con la maglia dei Lyons in Serie A Elite, nel ruolo identificato dalla dirigenza bianconera come uno dei più critici per quanto visto finora in stagione. Liebenberg è un mediano d’apertura dotato di grande fisico, che gli permettono di giocare anche come trequarti centro con efficacia: 97kg distribuiti su 188cm lo rendono una minaccia costante per le difese con la palla in mano, e nel suo stile di gioco il sudafricano la sfida in prima persona ha un ruolo preminente. A questo aggiunge anche un gioco al piede potente e preciso, che lo rende un piazzatore affidabile anche dalla lunga distanza, potendo colpire anche da 50 metri. Una dote che sicuramente tornerà utile alla causa bianconera, visto che nelle partite finora disputate in campionato i Lyons hanno conquistato meno di 4 punti di media dalla piazzola a partita, un dato sicuramente non soddisfacente.

Ruben Liebenberg si è presentato ai compagni

“Sono molto contento di potermi misurare con un campionato importante come quello italiano, dove si respira la passione per il gioco e non manca la competizione. Il mio obiettivo è crescere come giocatore e inserirmi in squadra al più presto, in modo da rendermi utile alla causa e innalzare il livello all’interno del gruppo. Penso di poter dare un contributo importante a questa realtà e vivere un’esperienza positiva. Il mio stile di gioco? Conquistare territorio e giocare in attacco sono le chiavi del successo. Amo sia giocare al piede per portare la squadra in zona offensiva sia attaccare in prima persona e con i compagni palla in mano. Non vedo l’ora di misurarmi con i miei nuovi compagni e con i nostri avversari”.

Ruben Liebenberg è già arruolabile per la partita di Serie A Elite in programma domenica 19 gennaio a Roma, quando i Leoni sfideranno la Lazio in un delicato scontro salvezza. Da valutare, ovviamente, da parte dello staff tecnico l’inserimento del giocatore nel sistema dei bianconeri in vista di una sfida così importante, alla luce anche delle ottime prestazioni fornite in cabina di regia dal connazionale Duncan Steenkamp nelle ultime uscite.