Rugby – I Lyons sbancano Roma 20-26 e allungano in classifica sulla Lazio

In una Roma insolitamente uggiosa i Lyons trovano la seconda vittoria consecutiva in Serie A Elite, rimontando la Lazio sulle ali del “Galgo” Santiago Castro, a segno con tre mete e autore di una prova maiuscola. Dopo un primo tempo con troppi errori e disattenzioni, nella ripresa i bianconeri hanno alzato la voce, non concedendo punti alla Lazio e battendola con merito e un prezioso punto di bonus offensivo. I Leoni salgono così a 9 punti di vantaggio sui biancocelesti, ancorati all’ultimo posto della classifica.

La cronaca

Le condizioni atmosferiche hanno segnato la partita, con forte pioggia caduta nelle ore precedenti alla gara e alcuni scrosci, anche violenti, durante la contesa. Alla prima sortita offensiva dopo 8 minuti è la Lazio a smuovere il tabellino, con Capitan Baffigi a sfondare la difesa di Steenkamp e ad allungarsi in meta. I Lyons risalgono il campo appoggiandosi a un’efficace rimessa laterale: al 20’ una splendida azione di Cuminetti mette i Lyons a un passo dalla linea di meta, ma sull’azione seguente arriva un in avanti di Portillo. La difesa dei laziali permette ai padroni di casa di risalire il campo, trovando la seconda meta al 25’, ancora con Baffigi che recupera un suo stesso calcio segnando la meta in mezzo ai pali.

I Lyons rialzano subito la testa graie al gioco al piede, che mette in difficoltà Bianco in ricezione e permette a Castro di lanciarsi in meta sulla raccolta dell’ovale. Alla ripresa però c’è subito l’errore di Portillo che consegna l’ovale alla Lazio in attacco: i biancocelesti non perdonano marcando la terza meta su pick and go con Perez, salendo a quota 17 punti. I Lyons non riescono a reagire, e la Lazio coglie l’occasione per allungare nel punteggio con un calcio piazzato trasformato da Bianco al 37’. L’ultima parola del primo tempo è per i Leoni, che con una poderosa maul avanzante vanno a segnare la seconda meta e riaprono la gara prima dell’intervallo.

Secondo tempo

L’avvio della ripresa è ancora a tinte bianconere, con i Lyons in pressing: prima Portillo perde un pallone in avanti lanciato in meta, poi al 48’ una combinazione dei trequarti lancia in meta Castro per la marcatura del -1. I leoni ora hanno l’inerzia dalla loro, ma Steenkamp fallisce il sorpasso dalla piazzola al 54’ e al 57’. La pressione bianconera porta finalmente frutti al 61’, con Castro che trova il varco giusto e colpisce per la terza volta la Lazio, portando i suoi in vantaggio per la prima volta a +6 con la trasformazione di Steenkamp. Nel finale la Lazio alza la pressione alla ricerca della vittoria, arrivando a un passo dalla segnatura su maul al 75’, con la difesa bianconera che respinge l’assalto disperato dei padroni di casa. Anche l’ultimo arrembaggio termina con un nulla di fatto, e i Leoni possono festeggiare una vittoria di fondamentale importanza in ottica campionato.

Prossimo impegno

I Lyons torneranno in campo sabato 25 gennaio al Beltrametti, quando ospiteranno i Campioni d’Italia del Petrarca Padova nella prima gara del girone di ritorno. L’obiettivo è mantenere vivo il momento positivo della squadra.

S.S. Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons 20-26 (20-14)

Marcatori: p.t. 12’ m. Baffigi (5-0), 28’ m. Baffigi tr Cozzi (12-0), 30’ m. Castro tr Steenkamp (12-7), 33’ m. Perez Boulan (17-7), 37’ cp Bianco Mat. (20-7), 39’ m. Portillo tr Steenkamp (20-14) s.t. 49’ m. Castro (20-19), 63’ m. Castro tr Steenkamp (20-26)

S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi, Santarelli, Sodo; Cioffi (65’ Bianco Mic), Baffigi (C) (70’ Coronel), Bianco Mat, Albanese; Perez Boulan, Zucconi, Morelli; Cicchinelli, Ehgartner (60’ Pilati); D’Aleo (50’ Cordì), Pretz, Moreno (50’ Moscioni). All. De Angelis

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano (58’ Via), Cuminetti, Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà; Portillo, Bance (58’ Cissè), Moretto (58’ Bottacci); Ruiz (47’ Cemicetti), Salvetti; Torres (47’ Carones), Minervino (72’ Maggiore), Libero (47’ Acosta). All. Urdaneta

Calciatori: Francesco Cozzi (Lazio Rugby 1927) 1/4, Matteo Bianco (Lazio Rugby 1927) 1/1, Duncan Steenkamp (Sitav Rugby Lyons) 3/6

Punti conquistati in classifica: Lazio Rugby 1927 1; Sitav Rugby Lyons 5

Player of the Match: SantiagoCastro (Sitav Rugby Lyons)

La squadra Cadetta

Le trasferte restano stregate per i Lyons Cadetti, che nemmeno a Rovato trovano la gioia della vittoria esterna, al termine di una sfida serrata che poteva risolversi in entrambe le direzioni. Alla fine hanno la meglio i Condor bresciani, che resistono all’assalto finale dei bianconeri e festeggiano l’aggancio in classifica.

I Leoni dimostrano ancora una volta di essere competitivi e di poter giocare alla pari con qualunque avversario del campionato, ma ancora una volta non trovano una vittoria importante in trasferta. I bianconeri possono consolarsi con un prezioso punto in classifica, che permette di tenere lontana la zona pericolosa della classifica. Nella prossima giornata, la prima di ritorno, i Leoni sfideranno in trasferta il Pieve di Cento, cercando di sfatare il tabù.

Rugby Rovato v Sitav Rugby Lyons 20-17 (14-12)

Marcatori: p.t. 8’ m Rovato (5-0); 16’ m Bassi g tr Groppelli (5-7), 19’ cp Rovato (8-7), 27’ cp Rovato (11-7), 31’ cp Rovato (14-7), 37’ m Bellani (14-12) s.t. 41’ cp Rovato (17-12), 48’ cp Rovato (20-12), 68’ m Bosi (20-17)

Sitav Rugby Lyons: Nakov; Oppizzi D, Russo, Bassi G, Spezia L (75’ Mazzocchi); Groppelli N, Fornasari (59’ Efori); Bellani, Spezia G, Isola (41’ Oppizzi A); Bassi L (41’ Bassi L), Petrusic (cap) (61’ Bosi); Cantù (75’ Mazzoni), Borghi, Canderle R (30’ Salerno). All. Baracchi, Solari

Punti conquistati in classifica: Rugby Rovato 4, Sitav Rugby Lyons 1