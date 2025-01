Volley, Serie B – Canottieri Ongina cala il tris: 3-1 alla Ferramenta Astori

La Canottieri Ongina varca la boa di metà campionato con il sorriso grazie al successo in serie B maschile festeggiato ieri (sabato) a Monticelli contro i bresciani della Ferramenta Astori (3-1). La squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi ha conquistato tre punti pesanti, centrando la terza vittoria consecutiva, la seconda in altrettanti incontri del 2025, oltre a ritrovare il feeling con il rettangolo di gioco amico, dove il successo mancava da metà novembre (3-1 alla Kema Asola Remedello).

Contro un avversario che precedeva in classifica, i monticellesi hanno saputo essere superiori in quasi tutti i fondamentali (ad eccezione del muro), partendo da una battuta (8 ace) che per buona parte del match ha messo in difficoltà la ricezione di Montichiari. Inoltre, una ricezione solida (66% di positività) è stata un’alleata per un attacco che si è espresso a livelli maiuscoli (49%, con una media praticamente di un pallone su due messo a terra).

In casa giallonera, uomo-copertina lo schiacciatore Alexander Chadtchyn, di rientro dopo il problema fisico che lo aveva messo fuori causa dopo pochi scambi sette giorni prima a Carpi. Il figlio d’arte ha chiuso con 25 punti, frutto di 5 ace, 1 muro, 19 palloni a terra in attacco (58%) e il 78% individuale in ricezione. L’asse di posto quattro completato da Giovanni Scaffidi (14 punti) ha brillato nella metà campo piacentina, dove in doppia cifra è andato anche l’opposto Federico Giacomini (10 punti).

Fausto Perodi, vice allenatore giallonero

“Nel primo set siamo partiti molto bene, spingendo in battuta e chiudendo facilmente (25-15). La situazione è stata opposta nel secondo parziale, dove abbiamo poi subito un parziale di otto punti che ci ha tagliato le gambe e costellato da troppi errori e frenesia (15-25). Nel terzo set siamo riusciti a ripartire come nella prima frazione, ritrovando buona linfa al servizio ed è arrivato un agevole 25-14. Il quarto set, infine, è stato combattuto, siamo riusciti a stare attaccati alla partita e far bene nel cambiopalla, chiudendo 25-22. Sono arrivati tre punti d’oro e la terza vittoria consecutiva che fanno sicuramente morale”.

In classifica, la Canottieri Ongina fa un bel balzo e approda al settimo posto a quota 20 punti a braccetto con l’Arredopark Dual Caselle, chiudendo il girone d’andata con un bilancio in perfetta parità tra vittorie (sette) e sconfitte (altrettante).

Dopo il turno di stop previsto dal campionato, il cammino dei monticellesi riprenderà sabato primo febbraio alle 19,30 al PalaPanini a domicilio dei giovani di Modena Volley, vincitori all’andata in riva al Po.

CANOTTIERI ONGINA-FERRAMENTA ASTORI 3-1

(25-15, 15-25, 25-14, 25-22)

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 25, Pène 3, Giacomini 10, Scaffidi 14, Chirila 6, Ramberti 2, Rosati (L), Bocu 2, Belfanti, Ruggeri 1, N.e.: Aquino, Nasi (L), Tagliaferri, Palazzoli. All.: Bruni

FERRAMENTA ASTORI: Colella 11, Toajari 7, Burbello 11, Tonoli A. 5, Mor 6, Maccabruni 4, Lumini (L), Tonoli L. 1, Manzati 2, Zamboni, Biazzi (L). N.e.: Sala, Belpietro. All.: Tonoli N.