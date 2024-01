Rugby – Ottima prova dei giovani Lyons in Elite Cup, ma il Vicenza ha la meglio

I Rangers difendono il fattore campo dall’assalto dei Lyons, che dopo un primo tempo concluso in vantaggio devono cedere nella ripresa contro una formazione vicentina al completo e vogliosa di imporsi dopo un girone di andata di campionato deludente. I Leoni, schierati con una formazione sperimentale e con quattro esordienti, hanno avuto il merito di disputare un’ottima prima frazione, con due mete marcate, prima di un secondo tempo difficile in cui la maggior qualità della panchina vicentina ha fatto la differenza. Ottima in particolare la prova del 18enne Riccardo Beghi, partito titolare e sceso in campo senza timore reverenziale alla prima partita tra seniores.

La cronaca

Partenza di gara tutta per i padroni di casa, con tanta pressione portata dalla mischia biancorossa che vale la prima meta dell’incontro al 6’ con il pilone Ceccato. I Leoni comunque restano in gara e risalgono progressivamente il campo, firmando la risposta al 16’ con Matteo Salerno. Con il passare dei minuti i bianconeri trovano ancora più intesa e affiatamento, e una bella combinazione dei trequarti porta a marcare Rodina. Nel finale di frazione Beghi va a un passo dalla terza marcatura pesante per i Lyons, ma l’azione sfuma e si va negli spogliatoi sul punteggio di 7-10 per i Lyons, complici due trasformazioni mancate da Zaridze.

Nella ripresa il Vicenza ritrova possesso e territorio, pareggiando i conti con un piazzato di Bruniera. Al 54’ la svolta della partita, con la meta marcata dal neoentrato Mercerat che permette il sorpasso ai padroni di casa. I Lyons cercano di reagire con carattere, ma nel finale sono costretti ad alzare bandiera bianca, con la meta decisiva marcata al 75’ da O’Leary. Nel secondo tempo, da segnalare l’ingresso in campo degli esordienti Viti, Russo e Bellani.

La Sitav Rugby Lyons tornerà in campo sabato 4 febbraio per la seconda sfida di Serie A Elite Cup ospitando il Mogliano al Beltrametti.

Vicenza v Sitav Lyons 25-10

Marcatori: p.t. 6’ m Ceccato tr Bruniera (7-0); 16’ m Salerno (7-5); 29’ m Rodina (7-10) s.t. 46’ cp Bruniera (10-10); 53’ m Mercerat (15-10); 71’ cp Bruniera (18-10); 75’ m O’Leary-Blade tr Bruniera (25-10).

Rangers Rugby Vicenza: Williams (48’ Mercerat); Foroncelli, O’Leary-Blade ©, Lisciani (58’ Sanchez-Valarolo), Poletto; Bruniera, Pozzobon (67’ Gelos); Roura, Trambaiolo (67’ Nicoli), Tonello (40’ Piantella); Urraza, Pontanari; Lazzarotto (62’ Messina), Pretz (67’ Franchetti), Ceccato (56’ Braggie’). All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Sitav Lyons Rugby: Via G.; Rodina, Beghi (47’ Conti), Zaridze, Del Bono; Biffi, Via A. (75’ Viti); Moretto, Bance, Cisse (58’ Mannelli); Cemicetti, Bottacci; Salerno (58’ Morosi), De Rossi (75’ Borghi), Aloe’ (58’ Cafaro). A disposizione: Bellani, Russo. All. Bernardo Urdaneta

Calciatori: Bruniera (Rangers Vicenza) 4/5; Zaridze (Lyons) 0/2.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 4; Lyons Rugby 0

Player Of The Match: Conrado Roura (Rangers)