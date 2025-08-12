Rugby – Il giovane talento Francesco Calosso rinforza la trequarti dei Lyons

Il nuovo rinforzo per la linea arretrata di Sitav Rugby Lyons arriva da Bourgoin-Jailleu. Il giovane trequarti piemontese Francesco Calosso, reduce da un’importante esperienza oltralpe, è il nuovo colpo bianconero.

La carriera

Classe 2005 nato a Canelli in provincia di Asti, Calosso si è formato nello Stade Valdotain, formazione valdostana che ha visto una grossa crescita negli ultimi anni. È un giocatore molto veloce, che fin da ragazzo si è messo in mostra nel ruolo di ala ed estremo, venendo convocato in tutte le selezioni giovanili azzurre: un percorso coronato con la convocazione in Nazionale U20 per la sfida all’Irlanda in preparazione al Sei Nazioni di categoria di questa stagione.

Calosso ritrova ai Lyons Matteo Gaetano, con cui ha condiviso il percorso in Accademia giovanile, in un reparto giovane ed esplosivo, che può contare sull’altro colpo estivo Waka Nalaga. Le dote migliori di Calosso si vedono in attacco, dove può puntare su una grande velocità nel breve e in campo aperto che lo rendono una seria minaccia in ogni situazione, a cui abbina una buona visione di gioco costruita con le sua esperienza da estremo.

Francesco Calosso si è presentato ai Lyons dopo un’importante esperienza in Francia in una delle piazze storiche del rugby transalpino, ovvero Bourgoin, che può ancora contare su un forte settore giovanile.

Calosso si dice elettrizzato dalla possibilità di giocare nel massimo campionato italiano

“Sarà sicuramente un’annata speciale per me, la mia prima in Serie A Elite: credo molto nelle mie possibilità e voglio confrontarmi da vicino con il massimo livello, anche in relazione all’ultima stagione passata in Francia. Sono sicuro di potermi esprimere al meglio anche grazie al clima positivo che ho trovato fin dal primo giorno, con tanti ragazzi giovani con voglia di mettersi in mostra e crescere.

Quali sono i miei punti di forza in campo? Sicuramente la velocità e il cambio di passo: mi piace avere la palla in mano e sfidare l’avversario, cercando sempre di trovare spazio per avanzare, voglio essere al centro del gioco anche se sono schierato come ala o come estremo”.

Francesco Calosso, nato a Canelli (AT) il 01/05/2005, trequarti ala/estremo, 181cm x 86kg

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy