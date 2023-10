Rugby – Il programma del weekend dei Lyons: esordio per la Serie A, torna in campo l’U18

Weekend da cuori forti in casa Lyons, con ben tre campionati che iniziano ufficialmente. Si può dire che nei prossimi giorni la stagione sportiva entra nel vivo, e andiamo subito a scoprire cosa ci riserva il prossimo futuro.

Esordio in Serie A

Esordio nella nuova Serie A Elite per la Sitav Rugby Lyons di Bernardo Urdaneta, che inizia la propria avventura sul campo dei campioni d’Italia del Rovigo. Domenica alle ore 19 il calcio d’inizio ufficiale della stagione bianconera, nel tempio del rugby italiano, il “Battaglini” di Rovigo. Una sfida da brividi, da vivere insieme ai Leoni in diretta su RaiSport HD e DAZN.

Esordio ufficiale anche per la squadra cadetta, che affronterà nella prima giornata del Girone Promozione di Serie C il Rugby Faenza. Calcio di inizio sul campo dei romagnoli alle ore 15.30 di domenica 8 ottobre, con gli uomini di Baracchi e Solari che cercheranno di confermare le ottime prestazioni del precampionato iniziando al meglio la propria rincorsa alla promozione in Serie B.

Torna l’Under 18

Torna in campo l’Under 18, che nelle prossime settimane si gioca l’accesso al Girone Interregionale di categoria. Il primo avversario sarà il Ravenna Rugby nel primo turno di barrage, con i giovani Leoni che scenderanno in campo domenica sul campo di casa del “Beltrametti 2”. Per i ragazzi di Salvetti, Mozzani e Bergamaschi, un’occasione per mettersi alle spalle la sconfitta nel Barrage nazionale patita dal Rugby Parma 1931.

Terza giornata del Girone Promozione per l’Under 16 di Bedini, Rossi e Cemicetti, con i giovani leoni che faranno visita al Rugby Carpi nella giornata di domenica. Il bilancio parla per ora di una vittoria e una sconfitta, ma con una affermazione nella prossima partita i bianconeri partiranno da ottima posizione nella griglia playoff di accesso al Girone Interregionale.

Torna in campo anche il Settore Propaganda, con tutte le categorie dei Leoncini impegnate sul campo di casa della Sede Lyons in Via Rigolli per la prima Festa del Rugby della stagione.