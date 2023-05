Rugby – Il programma del weekend dei Lyons: U19 contro Bologna, quadrangolare per l’U17

Prosegue il mese di maggio, che tradizionalmente corrisponde all’ultimo mese di partite per rugby Lyons. Siamo agli sgoccioli della stagione e le squadre sono pronte a conquistare gli ultimi successi di un’annata ricca di soddisfazioni. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del weekend bianconero.

Occhi puntati sul “Beltrametti 2”, dove domenica alle 12.30 l’Under 19 sfiderà i pari età del Bologna Rugby Club. Dopo aver conquistato tre vittorie su tre partite del Girone Interregionale, i ragazzi di Bergamaschi e Paoletti puntano al poker e a proseguire la loro marcia in vetta alla classifica.

Torna in campo l’Under 17, che parteciperà al Torneo Quadrangolare organizzato da Rugby Noceto sui propri campi nella mattinata di domenica. I ragazzi di Zaini e Salvetti se la vedranno, oltre che con i padroni di casa, con Imola Rugby e Bologna Rugby Club: dopo le ottime prestazione negli ultimi tornei di fine stagione, i giovani leoni puntano a crescere ancora misurandosi con avversari di ottimo livello.

Domenica mattina sarà la volta anche del Settore Propaganda, che prenderà parte al Torneo “Leonero” di Viadana con le categorie Under 9 e Under 11. La squadra Under 13 dei Lyons scenderà invece in campo sabato pomeriggio per partecipare alla Festa del Rugby di categoria presso il Centro Sportivo “Lago Verde” di Parma.