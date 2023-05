Giornata mondiale della Croce Rossa, una giornata di festa a Piacenza il 13 maggio sul pubblico passeggio. Nell’evento si potranno trovare momenti di animazione, l’esposizione di mezzi d’epoca e alle 14,30 la Biciclettata per la Pace. Per tutto il corso della giornata sarà aperta la tenda della salute con misurazione gratuita della pressione, saturazione e glicemia.

Biciclettata, l’intervento di Croce Rossa Piacenza

In occasione dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Croce Rossa il Comitato di Piacenza è lieto di invitare grandi e piccini a fare una pedalata insieme, per richiamare l’attenzione sul nesso ormai inscindibile tra pace e sostenibilità.

La non violenza e il rispetto dei diritti umani racchiusi nella parola pace vanno di pari passo con la tutela dell’ambiente. Inquinare, sottrarre risorse ad oltranza al Pianeta, operare a dispetto delle sue leggi e dei suoi equilibri è un atto violento che genera ingiustizia sociale. È contro la pace. Per questo, la nostra, è una pedalata di impegno civile: per noi la bicicletta da mezzo di trasporto diventa veicolo di pace. Pedaliamo per chiedere giustizia, fare memoria, portare testimonianza. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini.