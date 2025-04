Rugby – Lyons chiudono la stagione al Beltrametti con la sfida alla Lazio venerdì 25 aprile

Festa della Liberazione in campo per Sitav Rugby Lyons, che sarà impegnata nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A Elite in programma venerdì 25 aprile alle ore 14.30. La partita era originariamente prevista per la giornata di sabato, ma lo stop alle competizioni imposto dalla Federazione Italiana Rugby in ossequio al Santo Padre e alle sue esequie ha imposto la riprogrammazione: venerdì tutto il popolo bianconero è chiamato a salutare per l’ultima volta in stagione i bianconeri, che chiuderanno l’anno affrontando al Beltrametti la Lazio.

I biancocelesti sono la squadra condannata alla retrocessione in Serie A, con all’attivo un esiguo bottino senza vittorie. Nonostante alcune prove coriacee e romani non sono mai riusciti a imporsi alla prima stagione in Serie A dopo due anni di “purgatorio”, facendo un rapido ritorno in serie cadetta. Per la Lazio l’obiettivo sarà quello di strappare la prima vittoria stagionale, e salutare così nel miglior modo possibile questa stagione sfortunata.

Da parte dei Lyons, l’obiettivo è quello di chiudere in bellezza un’annata comunque positiva. Il gruppo profondamente rinnovato in estate è cresciuto costantemente, blindando l’obiettivo-salvezza con ampio anticipo, e restituendo un’immagine positiva verso il futuro. Nonostante un girone di ritorno in salita (i Leoni sono arrivati alla 5° sconfitta consecutiva con lo stop patito a Vicenza), i Leoni hanno fornito prove positive, dimostrando il valore della rosa.

L’analisi di Capitan Lorenzo Maria Bruno

“Una stagione lunga e intensa, queste due settimane di riposo ci sono servite a riordinare le idee e trovare l’energia giusta per regalare un’ultima grande giornata al nostro pubblico. Siamo reduci da una prova non positiva con Vicenza, e ci siamo preparati al meglio per rialzare la testa nella partita con la Lazio di venerdì. Non era scontato centrare l’obiettivo salvezza con anticipo, e nonostante l’inizio di campionato difficile abbiamo trovato coesione, spirito di sacrificio e strutture efficaci per imporci con le nostre qualità e le nostre idee, raccogliendo ottimi risultati nella parte centrale del campionato.

Quella che abbiamo di fronte è un’occasione importante per salutare il nostro pubblico, che ci è stato vicino in questa stagione difficile, dandoci una pacca sulla spalla dopo le sconfitte e festeggiando con noi per le vittorie, e sicuramente si merita un pomeriggio di gioia. Abbiamo di fronte una squadra con niente da perdere, la pressione sarà dalla nostra parte. La Lazio vorrà giocare e mettersi in mostra, con il loro stile di gioco molto veloce e coraggioso, noi dovremo essere concentrati e non farci destabilizzare.”

Tutto pronto, dunque, per la sfida di venerdì allo Stadio Walter Beltrametti, quando alle ore 14.30 i Leoni sfideranno la Lazio nell’ultima gara della stagione. A livello di formazione, spazio da titolare per Maggiore, una delle rivelazioni stagionali per i Lyons, affiancato da Minervino e Carones in prima linea. Nei trequarti, Cuminetti rientra dall’infortunio muscolare che lo ha fermato nelle ultime due gare e riprende il suo posto tra i centri.

Sitav Rugby Lyons: Via G; De Klerk, Cuminetti, Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Via A; Portillo, Bance, Moretto; Cemicetti, Salvetti; Carones, Maggiore, Minervino

A disposizione: Bolzoni, Acosta, Torres, Bottacci, Cissè, Dabalà, Pasini, Castro

Non disponibili per infortunio: Libero, Ruiz