Rugby – Lyons ha tre giovani arbitri in casa: essere rugbisti anche con un’altra divisa

In questa stagione sportiva, la Famiglia Lyons ha portato tre ragazzi a scendere in campo armati di fischietto e taccuino: ben tre giovani Leoni hanno deciso di intraprendere la carriera arbitrale, continuando a coltivare la passione per il nostro sport in una veste “diversa” rispetto a quella abituale da giocatori. Si tratta di due 20enni e un 18enne: Marco Molina, Enrico Montesissa e Andrea Mazzoni.

È stato proprio Andrea il primo a prendere il “patentino”. Il giovane tallonatore della nostra squadra Under 18 ha partecipato al Corso Arbitri organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna alla fine della scorsa stagione sportiva, “esordendo” come direttore di gara a ottobre 2023:

“In realtà ho deciso di seguire il corso per conoscere meglio il regolamento, poi ha iniziato a interessarmi sempre di più e quando ne ho avuto l occasione ho iniziato ad arbitrare, ricevendo le prime designazioni per la categoria Under 14. Devo ringraziare Christian Covati, referente per Piacenza del settore arbitrale della regione, che mi ha spiegato come potevo diventare un arbitro. Mi sto trovando molto bene, l’ambiente è tranquillo e ho avuto importanti occasioni per confrontarmi con altri arbitri e imparare a gestire le partite e a divertirmi insieme ai giocatori. Non è facile, perché comunque c’è un po’ la pressione sugli arbitri più giovani, ma mi sto divertendo molto, perché mi piace mettermi alla prova e migliorarmi”.

In questa stagione altri due ragazzi cresciuti nei Lyons hanno intrapreso questa avventura: si tratta di due giovani usciti dal settore giovanile quest’anno, e che hanno deciso di rimanere nel nostro mondo per dare un contributo. Enrico Montesissa e Marco Molina hanno preso parte ai nuovi corsi tenuti a inizio stagione sportiva, e hanno esordito nel ruolo di arbitri a gennaio.

Ha spiegato Montesissa

“Ho scelto di intraprendere questo percorso perché, essendo appassionato di rugby, ho pensato che questa esperienza mi avrebbe dato la possibilità di incrementare la mia conoscenza dello sport e soprattutto di divertirmi. I colleghi più esperti sono super disponibili, e in generale si respira un bel clima nella nostra sezione di Piacenza: spero di poter coltivare questa passione ancora per molto”.

Enrico ha già mostrato di avere competenze e talento, che lo hanno portato subito ad arbitrare la categoria Under 16, compreso il Torneo Nazionale delle Selezioni Regionali tenutosi a Parma a inizio marzo.

Gli fa eco Marco Molina

“Ho scelto di essere arbitro perché sono appassionato di rugby già da quando ero bambino e volevo sapere quale fosse il punto di vista di un arbitro, ed è una cosa che può tornare utile anche da giocatore. Avevo voglia di una nuova sfida, e questa mi sta piacendo particolarmente. Ovviamente nelle prime partite si fanno molti errori e mi sono subito accorto quanto in realtà fosse difficile, ma sto imparando ed è giusto sbagliare”.

Per una società come Rugby Lyons è motivo di vanto vedere tre giovani ragazzi che decidono di mettersi al servizio del movimento e coltivare la propria passione per il nostro sport. È un segnale di come i nostri allenatori ed educatori abbiamo lavorato bene sulle motivazioni dei ragazzi, instillando in loro un genuino attaccamento al gioco del rugby. Inoltre, poter confrontarsi con Marco, Enrico e Matteo sarà da stimolo e aiuto per le nostre squadre, che in allenamento potranno essere seguite da arbitri che potranno consigliare comportamenti corretti e correggere errori di tipo regolamentare.

Da tutta la società Rugby Lyons un grosso “In bocca al lupo” per i nostri giovani fischietti!