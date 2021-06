Rugby Lyons, i risultati dell’Under 18 e della Serie C

Under 18

LYONS – COLORNO: 12-5 (METE 2-1)

Lyons: Dallanegra, Ugolotti, Perazzoli, Teruggi, Bart Cobbah, Villa, Fornasari, Profiti (cap.), Nemeth, Lomuscio, Calandroni, Spezia (v.cap), Lanzani, Espinoza Gonzalez, Borchieri, Savi, Masera, Cipriano, Solari.

Tabellino. 1T: 5’ mt Colorno nt (0-5), 12’ mt Lanzani nt Perazzoli (5-5), 35’ mt Perazzoli trasf. Perazzoli (12-5).

Si chiude con una vittoria, questo ritorno al futuro della U18, sul campo amico del Beltrametti.

I nostri si impongono infatti sui rossi di Colorno, per 12 a 5, al termine di una partita francamente bruttina ed estremamente fallosa. Le due squadre hanno comunque onorato il campo, spremendosi fino all’ ultima stilla di sudore. Si decide tutto nella prima frazione di gioco, con i nostri che ribaltano lo score, dopo 20 minuti estremamente difficili.

Secondo tempo che si combatte prevalentemente a metà campo, e si conclude con il parziale inusuale per un match di rugby sullo 0 a 0. Non volevamo altro che un sorriso grande, oggi, per riprendere il refrain della canzone del momento: grazie ragazzi ce lo avete regalato!

Sitav Rugby Lyons – Piacenza Rugby 0-7

Sitav Rugby Lyons: Rivetti (vcap); Di Lucchio, Patelli, Gherardi, Tasha; Spezia, Dhima; Valeri, Simonato, Vergari; Petrusic, Sirtori Origgi; Canderle, Atanasov, Cantù Sono entrati: Vaghini, Cazzarini, Groppelli G, Lekic, Pagani, Groppelli N, Bassi G, Dal Capo, Montanari

Tabellino: pt 6′ Mt Piacenza tr

St /

Derby vero al “Beltrametti”, con una partita tesa e combattuta per tutti i 60 minuti, davanti a un pubblico finalmente numeroso e partecipe. Alla fine è una singola meta a decidere la sfida, e assegna il IV Memorial “Federico Ghezzi” al Piacenza Rugby.

La marcatura arriva subito, dopo pochi minuti dal calcio d’inizio, ed è l’unico momento di difficoltà per i Leoni, che con il passare dei minuti provano a mettere in difficoltà i cugini biancorossi, senza però trovare la via per marcare. Alla fine del match rimane l’amicizia e il rispetto tra le due formazioni, che hanno sfruttato questa ripresa dell’attività per riprendere il ritmo partita e avere indicazioni importanti per la prossima stagione.

I Leoni di Davide Baracchi hanno dimostrato ancora una volta il loro valore anche contro una squadra di categoria superiore. Lo stesso allenatore bianconero ci tiene a sottolineare la sua soddisfazione per la prova offerta

“Purtroppo ci è mancata solo la meta, che invece abbiamo concesso troppo facilmente a inizio partita: i ragazzi erano tesi, e hanno commesso subito due errori che ci hanno messo in difficoltà. Una volta sciolta la tensione siamo riusciti

a impostare il nostro gioco, e abbiamo avuto possesso in attacco per gran parte della partita. Globalmente sia io che i miei giocatori siamo felici, perché è stato bello giocare sul nostro campo, davanti ai nostri tifosi, una partita sentita da tutti. E averla giocata al nostro meglio, dimostrando di essere una vera squadra è certifica la bontà del lavoro fatto e delle possibilità di questi ragazzi.”

Un grande plauso ai giovani Leoni, che da settembre hanno continuato con gli allenamenti tra mille difficoltà, e ora possono godersi questo momento che ripaga tutti gli sforzi fatti: Una sconfitta onorevole contro una formazione ambiziosa e di categoria superiore, e il grande incitamento del pubblico che si è finalmente fatto sentire al Beltrametti.

Infine, la partita di sabato 19 è stata un bel modo per ricordare il caro Federico Ghezzi, ragazzo della formazione cadetta mai dimenticato da tutti i suoi compagni di squadra, e abbracciare la sua famiglia a cui tutta la famiglia Lyons è legata. Dopo un lungo periodo di pausa, si è potuto tornare a vivere un pomeriggio di rugby tutti insieme, appassionati di colore bianconero e biancorosso, e questa è la più grande vittoria di questa giornata.