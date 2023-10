Rugby – Lyons pronti all’esordio casalingo con i Rangers Vicenza

Dopo una settimana extra di riposo, Sitav Rugby Lyons torna in campo nella terza giornata di Serie A Elite, che segnerà l’esordio casalingo dei bianconeri nella competizione. Sabato alle ore 15.30 al “Beltrametti” arriva la matricola Rangers Vicenza, squadra alla prima storica partecipazione nel massimo campionato italiano e reduce da una sconfitta di misura nella scorsa giornata.

L’artefice dell’impresa compiuta da Vicenza nella scorsa stagione è il coach Andrea Cavinato, uno dei decani della panchina nel rugby italiano. Vincitore di due scudetti alla guida di Calvisano, Cavinato ha preso il comando delle operazioni a Vicenza nella scorsa stagione, ottenendo la promozione in Serie A Elite nella finale vinta contro la Lazio a maggio. Nella gara di esordio nel massimo campionato italiano, sabato scorso in casa contro le Fiamme Oro, i Rangers hanno ottenuto un punto di bonus difensivo, venendo sconfitti dai cremisi per 32-27. Affianco a Coach Cavinato, la squadra venete può contare nel suo staff tecnico l’esperienza di Francesco Minto, ex Nazionale Azzurro da 40 caps.

I Lyons sono reduci dallo storico successo al “Battaglini” di Rovigo, in cui hanno piegato i Campioni d’Italia al termine di una prova coraggiosa e tenace. Sugli scudi soprattutto la difesa, che ha tenuto a 0 mete segnate i favoriti Bersaglieri. Ora i bianconeri sono chiamati alla conferma, dopo aver osservato il turno di riposo dovuto al campionato a squadre dispari.

Capitan Bruno

“La partita di Rovigo è storia, è già alle spalle. Ci siamo detti che le vittorie e le sconfitte durano un giorno, e già dal ritorno da Rovigo abbiamo iniziato a pensare alla sfida di sabato. Vicenza sarà un avversario ostico, una squadra che mette tanta pressione in difesa e nelle fasi di conquista, come si è visto anche nella partita che hanno giocato contro le Fiamme Oro, e noi dovremo essere bravi a gestire la partita e neutralizzare l’avversario. Abbiamo avuto una settimana in più per preparare questo appuntamento e moriamo tutti dalla voglia di scendere in campo, questo deve essere un nostro punto a favore. Avremo anche il pubblico dalla nostra parte, e poter disputare una sfida così importante con la spinta dei nostri tifosi è un vantaggio importante per noi. Dopo aver vinto in trasferta, non vogliamo assolutamente deluderli nel nostro esordio casalingo.”

Tutto pronto dunque per la sfida di domenica al “Beltrametti” di Piacenza. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN.