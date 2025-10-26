Rugby – Niente da fare per i Lyons: il derby del Po sorride a Viadana

La partita odierna si presentava come uno scoglio difficile per i Lyons, che hanno subito un passivo pesante nel derby del Po con Viadana, una delle squadre accreditate dei favori del pronostico per la vittoria dello scudetto e attualmente in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Un 59-0 che non lascia dubbi sulle differenze in campo, con i Lyons che hanno resistito con onore nel primo tempo, chiuso sotto di due mete (14-0) prima di cedere nella ripresa complice una doppia inferiorità numerica, come per altro già successo nelle prime due gare di campionato.

Una delle classiche giornate in cui la squadra deve solo difendersi e salvare l’onore, e non si può dire che i Leoni non abbiano messo l’anima in campo, con un primo tempo coraggioso in cui è mancata solo la soddisfazione della meta per girare la partita. Nella ripresa anche nei momenti più difficili i bianconeri hanno venduto cara la pelle, al confronto di una squadra esperta, rodata e con una cilindrata importante.

Alla fine sono 9 le mete subite dai Leoni, che sperano di recuperare qualche elemento importante in vista della prossima gara di Serie A Élite, che si giocherà sabato 1 novembre al Beltrametti contro Biella.

Viadana-Rugby Lyons 59-0

Marcatori: p.t.: 8’ M. A. Oubiña tr. Ferro 19’ M. Catalano tr. Ferro. ST 42’ M. Casasola nt 46’ M. Loretoni tr. Ferro 49’ M. Ciardullo tr. Frutos 68’ M. Ciofani nt 72’ M. Casasola tr. Frutos 74’ M. Loretoni tr. Frutos 80’ M. Ciardullo tr. Frutos

Rugby Viadana 1970: Ciofani, Jannelli, Morosini (63’ Bronzini), Ciardullo (49’ Di Chio), Frutos Macchi, Ferro (48’ Jelic), Jelic (50’ Oubiña R.), Catalano, Jogna Prat (52’ Gamboa), Boschetti (52’ Vallesi, 52’ Saisi per Vallesi), Loretoni, Sommer, Caro Saisi (50’ Oubiña L.M.), Dorronsoro (34’ Casasola), Oubiña A. (50’ Mistretta). All. Sosene Anesi

Sitav Rugby Lyons: Via G, Calosso (54’ Pasini), Nalaga, Conti (64’ Gaetano), Camero, Matenga, Via A. (54’ Colombo), Perazzoli, Cisse, Moretto, Cutler (54’ Salerno), Bass (54’ Baas), Horgan (50’ Moretti), Borghi (24’ Bona, 54’ Bolzoni), Libero. All Matenga

Player of the Match: Jacopo Loretoni

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 (5) – Rugby Lyons (0)

Serie B – II giornata

La squadra cadetta infila la seconda vittoria consecutiva con una prova autorevole in trasferta: i Leoni fanno la differenza nel primo tempo e tengono a distanza il volenteroso Pieve di Cento nella ripresa, con i bolognesi mai in grado di rientrare in gara nonostante le tre mete segnate.

Soddisfatto coach Rolleston

“L’atteggiamento dei ragazzi è stato ottimo, con un bel gioco e ottima padronanza delle fasi statiche che ci hanno permesso di mettere la partita in discesa nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto un po’ di più a causa dei cambi e del cartellino giallo, ma abbiamo anche mostrato una bella reazione e una grande applicazione difensiva.

Il bilancio è positivo, e siamo anche molto contenti di aver inserito in squadra tanti ragazzi giovani alla prima stagione in Serie B o che stanno trovando più spazio rispetto al passato, come Mazzoni e Repetti che hanno fatto la loro prima partita da titolari dando ottime risposte.”

I Leoni torneranno in campo domenica prossima per la terza giornata di Serie B, stavolta in casa contro Bergamo.

Rugby Pieve 1971 vs Sitav Rugby Lyons 21-31 (0-19)

Tabellino: pt: 5’ m Oppizzi A tr Groppelli N (0-7), 17’ m Franzoso (0-12),, 37’ m Franzoso tr Groppelli N (0-19). St 47’ m tr Pieve (7-19), 57’ m Pozzoli (7-24), 63’ m tr Pieve (14-24), 70’ m Oppizzi D tr Solari (14-31), 76’ m tr Pieve (21-31)

Sitav Rugby Lyons: Solari; Nakov (54’ Spezia L), Franzoso, Oppizzi D, Dallavalle (70’ Rossi); Groppelli N (cap) (43’ Comizzoli), Repetti (56’ Viti); Spezia G, Oppizzi A, Isola (54’ Bassi); Petrusic, Pozzoli; Groppelli G (62’ Espinoza, 65’ Groppelli G), Mazzoni (54’ Cristian), Cantù. All. Rolleston, Stead

Calciatori: Groppelli N 2/3, Solari ⅔

Player of the match: Giovanni Spezia

