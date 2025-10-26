Aggredito a coltellate a Fiorenzuola, grave un uomo di 32 anni: l’autore del gesto si toglie la vita dandosi fuoco in un’auto

AGGIORNAMENTO – L’autore dell’aggressione al 32enne è stato trovato senza vita all’interno di una vettura distrutta dalle fiamme. I carabinieri hanno rinvenuto la sua auto e all’interno il cadavere carbonizzato. A breve aggiornamenti.
Un uomo di 32 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo un’aggressione avvenuta nel pomeriggio di domenica 26 ottobre. Secondo quanto ricostruito, un soggetto lo avrebbe aggredito sferrando diversi colpi di coltello al collo e all’addome. La persona ferita risulta essere un uomo originario di Como, militare in servizio come pilota di caccia presso la base aerea di Istrana (Treviso).
L’episodio si è verificato poco dopo le 17 in via Lungo Arda, a Fiorenzuola. La vittima dell’aggressione è stata ritrovata riversa su una panchina in un lago di sangue.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Vista la gravità della situazione, è poi atterrata anche l’eliambulanza.
Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato immediatamente operato. Le sue condizioni restano estremamente gravi.
Le indagini sono già in corso: i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola stanno raccogliendo testimonianze e cercando di chiarire la dinamica della vicenda, che dalle prime informazioni potrebbe essere collegata a un’aggressione con movente passionale. Il presunto autore dell’accoltellamento è al momento ricercato.