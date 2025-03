Rugby – Omnia, i risultati del weekend: primo stop per l’U18

Il Piacenza Rugby supera Varese e si conferma al secondo posto in classifica. Nel match valido per la 10° giornata del Campionato Riserve, il Piacenza Rugby si impone con un convincente 38-17 contro Varese.

Nonostante la vittoria non sia mai stata in discussione e una buona prestazione offensiva con il pallone che viaggiava bene negli spazi, la squadra ha mostrato alcune lacune in termini di disciplina e di difesa da drive.

Il prossimo appuntamento per il Piacenza Rugby è fissato per domenica 6 aprile in trasferta a Genova.

Piacenza Rugby – Varese 38-17

Piacenza Rugby: Belfiore, Nicolucci, Zampedri, Viani, Colelli, Biffi, Fermi, Mancone, Nosotti, Casali, Sapone, Battini, Resi, Bertelli, Airaghi. A disposizione: Salvatori, Chernenko, Rossi, Zazzali, Baglioni, Rankovic, Cerrato.

Marcatori Piacenza Rugby: 2 mt Fermi, 2 mt Belfiore, 1 mt Zazzali 1mt Casali, 4tr Biffi.

U18

Sesta giornata Campionato Regionale – Primo stop per Omnia

Omnia Rugby – Imola 23-24

OMNIA RUGBY: Baldi, Samson, Mareggi, Molinari (cap), Pop Vasilev, Ravilli F., Ravilli D., Papa, Essien, Gabrieli, Antozzi (v), Esposito, Zibra, Benedetti, Sesenna. Entrati: Turion E., El Houdali, Antoniotti, Paolini, Turion M., Verbeni. Allenatore: Ravilli

Marcatori Omnia: mt Pop Vasilev, Ravilli D., Mareggi, Samson, 1 cp Ravilli f.

U14

La prima partita è stata vinta meritatamente dal Parabiago che si è dimostrato più aggressivo sui punti d’incontro e in difesa comunque prova di carattere dei nostri ragazzi che sono riusciti a tener testa agli avversari. La seconda partita è stata invece caratterizzata dalla superiorità dei nostri ragazzi che hanno saputo avanzare il pallone e passare tutto il tempo nella metà campo avversaria concretizzando cinicamente le occasioni ricevute.

Parabiago rosso – Omnia 12-0

Bassa Bresciana -Omnia 7- 22

OMNIA RUGBY: Pastorini (vcap), Maccagni, Pattori (cap), Aspesi, Arisi, Reggi, Ravilli, Perazzoli, Repetti, Botti, Raggi, De Carolis, Arena. Entrati: Bentivoglio, Bonfanti, Franchi, Guglielmetti, Valenti, Bozzarelli. Allenatore: Dameli

Marcatori Omnia: 2 Ravilli, 1 Botti, 1 Pastorini, 1 tr Reggi