Fin dal primo vagito il progetto dell’Azienda Usl di Piacenza per la sicurezza e il benessere dei neonati in arrivo nuova tecnologia

Fin dal primo vagito il progetto dell’Azienda Usl mette da sempre la sicurezza e il benessere di neonati e mamme al primo posto, tutelando il magico momento dei primi attimi di vita in cui il contatto madre-figlio è fondamentale. Talvolta, però, emergono necessità assistenziali o difficoltà di adattamento alla vita fuori dal grembo materno che possono richiedere la separazione dalla mamma.

Fin dal primo vagito per ridurre i disagi

Per ridurre i disagi ai piccoli e consentire alle mamme di restare sempre in contatto con i neonati il dipartimento Materno infantile – Area Neonatologia e ostetricia dell’Ospedale di Piacenza si doterà di un ventilatore, innovativa apparecchiatura che consente la piena assistenza e osservazione dei piccoli da parte dei professionisti, garantendo il massimo comfort al neonato che resta con la mamma in ogni momento nell’ottica del Family Centred Core, modello di pratica assistenziale che mette al centro i bisogni e il benessere della famiglia.

Fin dal primo vagito l’impegno di Conad Centro Nord

La tecnologia sarà presto in dotazione al dipartimento grazie all’impegno di Conad Centro Nord che ha devoluto 17.500 euro per il progetto Fin dal primo vagito. La donazione è il risultato di quanto raccolto a fine 2023 nei punti vendita Conad della provincia di Piacenza grazie ai clienti che hanno aderito alla campagna “Una collezione da favola” in partnership con Goofi by Egan: collezionando ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche, tutti realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata.

Fin dal primo vagito iniziativa promossa in collaborazione con GOOFI

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con GOOFI by Egan, sostiene gli Ospedali dei bambini e i reparti pediatrici grazie al prezioso contributo dei clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando i prodotti della linea dei soggetti natalizi GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe, realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata.

L’amministratore delegato di Conad Centro Nord

“Quest’iniziativa è tra quelle che meglio rappresenta il modo di operare di Conad all’interno della Comunità: un impegno diffuso sul territorio che trova il suo compimento nella sinergia tra Cooperativa, soci imprenditori e clienti” spiega Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord. “Siamo ogni volta sorpresi della risposta sempre generosa dei nostri clienti che ci sostengono nel garantire il benessere della nostra Comunità e, allo stesso tempo, vogliamo ringraziare l’impegno e la dedizione di tutto il personale sanitario che ogni giorno lavora per garantirci cure sempre più all’avanguardia”.

Il Direttore Generale dell’Azienda Usl Paola Bardasi

“Anche quest’anno siamo qui per celebrare un importante momento per Pediatria e Neonatologia possibile grazie alla generosità dei piacentini che hanno partecipato numerosi all’iniziativa di Conad Centro Nord a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano – sottolinea il direttore generale Paola Bardasi – Il Punto nascita di Piacenza registra un trend di nascita in aumento dal 2021. Nel 2023 ha contato poco meno di 2000 nuovi nati, con circa 200 i ricoveri in Patologia neonatale. Grazie a questa donazione verrà acquistato un ventilatore che consentirà la piena assistenza e osservazione dei piccoli da parte dei professionisti, garantendo il massimo comfort al neonato che resta con la mamma nell’ottica del Family Centred Core, modello di pratica assistenziale che mette al centro i bisogni e il benessere della famiglia a cui, come Azienda, teniamo molto”.

I ringraziamenti di Biasucci e Pavesi

“Ringraziamo Conad e tutti i piacentini che hanno dimostrato quanto a cuore abbiano il benessere dei nuovi nati – evidenziano il professor Giacomo Biasucci e Cristiana Pavesi, direttore e responsabile assistenziale del dipartimento materno infantile dell’Ausl di Piacenza – Queste strumentazioni ci consentiranno di migliorare e qualificare l’assistenza fornita a bimbi e mamme sempre nell’ottica di tutelare il benessere di entrambi. L’importanza di riportare la madre e il suo bambino al centro dell’esperienza del parto e del dopo nascita è per noi una missione”.

“Per questo da tempo operiamo per creare ambienti e atmosfere gradevoli alla diade con particolare attenzione alle modalità di accoglienza e assistenza a quei piccoli che manifestano alcune difficoltà di adattamento alla vita extrauterina e che generalmente, per questo motivo venivano, e talvolta vengono ancora, separati dalla mamma. Le evidenze scientifiche pongono l’accento sull’importanza di un buon inizio del rapporto con la mamma e un efficace avvio dell’allattamento. Per questo è importante sostenere e mantenere il contatto fisico, visivo e auditivo tra neonato e mamma soprattutto per quei bimbi che manifestano il bisogno di un supporto nella corretta respirazione. Il ventilatore di cui ci doteremo è un’innovativa apparecchiatura per il supporto alla respirazione che sfrutta in maniera ottimale le risorse naturali del neonato, riducendo interventi particolarmente invasivi consentendo al piccolo di restare con la mamma”.

Fin dal primo vagito strumenti importanti

“Queste strumentazioni – continua il professor Giacomo Biasucci – portano svariati vantaggi in termini di benessere di bambini e mamme e facilità di assistenza da parte dei nostri professionisti. Il lavoro del team di assistenza è garantito e non interrompe la relazione tra madre e bambino. Il ventilatore Giulia, assicura una netta riduzione del trauma nasale del neonato e facilita l’interazione tra bimbo e genitori consentendo il contatto “pelle o pelle” tra genitori e neonato previsto dello marsupio-terapia. Con queste strumentazioni mettiamo arricchiamo ancora di più il nostro approccio Family Centred Core, considerato oggi la strategia vincente per la gestione del neonato durante il ricovero ospedaliero”.

Un progetto di sostegno avviato nel 2021

L’iniziativa di Conad Centro Nord si inserisce in un progetto avviato a fine 2021 a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano: negli ultimi tre anni, Conad ha devoluto 5,8 milioni di euro in questo ambito di cui 1,7 milioni raccolti con questa iniziativa del 2023.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

La consegna

Alla consegna dell’assegno erano presenti per Conad Centro Nord Elena Soressi, Sonia Fumagalli, Angela Silva, Vincenzo Cordani, Carolina Boni e Antonio Barbone. Al fianco di Giacomo Biasucci e Cristiana Pavesi erano presenti la coordinatrice di Ostetricia Paola Marina Mercati e le coordinatrici di area pediatrica Carlotta Granata, Eliana Tripolini e Benedetta Mazzone.