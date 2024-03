Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: l’U18 supera Carpi, alti e bassi per l’U14

I giovani Omnia Rugby hanno la meglio sui pari età di Carpi in una partita ben interpretata nonostante le piogge degli ultimi giorni ed il campo di conseguenza molto pesante. Molto buona anche l’attitudine e la determinazione dell’intera squadra in campo che ha cercato sempre l’avanzamento e che ha avuto la giusta reazione di fronte ai propri errori.

Sottolinea coach Franchi

“I ragazzi non si sono mai demoralizzati in ogni situazione si sono rimboccati le maniche rimettendosi subito in gioco. Tra gli aspetti negativi, devo evidenziare i numerosi, troppi errori di manualità, di perdita del pallone e, anche se la pioggia non ha sicuramente aiutato, dobbiamo sicuramente migliorare diverse fasi di gioco”.

Appuntamento a domenica prossima che vedrà Omnia impegnata in trasferta sul campo Banchini

di Parma.

OMNIA RUGBY-CARPI 31-3

OMNIA RUGBY: Guglieri, Borasio, Roda, Molinari, Verbeni, Mareggi (Cap), Aspesi, Mincev, Essien (v cap), Gabrieli, Stoppini, Antozzi, Zibra, Belleri, Sala. Entrati: Bragadini, Sesenna, Papa, Ravilli, Baldi, Samson. Allenatore: Franchi

Marcatori Omnia: 1 mt Molinari, 1 mt Guglieri, 1 mt Zibra, 2 mt Roda, 3 tr Guglieri.

Under 14

L’ottava giornata di Campionato (fase Consolidamento) vede i ragazzi di coach Bobille confrontarsi con Bergamo e Botticino. Entrambe le partite hanno evidenziato l’importanza di allenamenti regolari e di squadra, fattori che purtroppo sono stati compromessi dalle numerose assenze e dalla mancanza di sessioni di allenamento congiunto nelle scorse settimane.

Se nella prima partita i giovanissimi Omnia hanno lavorato molto bene in difesa arginando gli avversari in ogni parte del campo, nella seconda sono stati testimoni di un evidente calo fisico e mentale di fronte ad un

avversario più “fresco e riposato” e che ha saputo approfittare di alcune loro amnesie di gioco.

“Ora è il momento di metterci al lavoro per recuperare la migliore condizione fisica per poi focalizzarci sul miglioramento di aspetti tecnici quali il lavoro collettivo, i punti di incontro e la fase difensiva”.

OMNIA-BOTTICINO 7-5

OMNIA-BERGAMO 0-17

BERGAMO-BOTTICINO 0-12

OMNIA RUGBY: Pastorini, Maccagni, Bobille, Pattori (v cap), Valli, Reggi, Ravilli, Rigolli (cap), Villaggi, Antozzi, Gino Grillo, Repetti, D’Antonio,Raggi, Caronti. Entrati: Rankovic, Arisi, Valenti, Rapetti, Perini, Bonfanti. Allenatore: Bobille

Marcatori Omnia: 1mt e 1 tr Bobille