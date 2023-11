Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: sconfitta per l’U18

La sfida tra Omnia e Lyons nella quarto incontro della Coppa d’Autunno, si chiude con una netta vittoria per i neri piacentini, più abili a sfruttare le proprie capacità offensive, soprattutto nel gioco vicino al raggruppamento e nelle maul da touche, situazioni che hanno portato a tre delle quattro mete segnate dalla squadra capolista.

Ai ragazzi di Omnia va il grande merito di non avere mai ceduto per tutto l’incontro, anzi, nonostante lo svantaggio (0-17) al riposo, il 15 arcobaleno è sceso in campo con un ottimo piglio, confermando la buona aggressività in difesa e la grande motivazione ad avanzare in attacco. Resta il neo del risultato ma, dopo i buoni segnali di Modena e la conferma nel derby, lo staff ed i giocatori vedono il prossimo futuro con più ottimismo e determinazione.

L’appuntamento è per domenica prossima, ad attenderli la difficile trasferta di Parma.

OMNIA-LYONS 7-24

OMNIA RUGBY: Tassoni, Borasio, Ravilli, Roda, Guglieri, Molinari, Aspesi, Badagnani (cap), Dene, Zilocchi, Mincev (vcap), Essien, Zibra, Gabrieli, Belleri. Entrati: Bragadini, Sala, Turion,Antozzi, Papa, Verbeni, Hamza. Allenatore: Franchi

Marcatori Omnia: 1 mt Gabriele, 1 tr RavilVice allenatore: Bonomini