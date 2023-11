Giornata Mondiale del Diabete, Open Day a Piacenza. Il Dottor Bianco: “Numeri in aumento in tutto il mondo” – AUDIO

Giornata Mondiale del Diabete, Open Day a Piacenza. Il Dottor Bianco: “Oltre 12mila pazienti seguiti, ma c’è un sommerso da portare alla luce” – AUDIO

Il 14 novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il reparto di Diabetologia, diretto da Maurizio Bianco, apre le porte nella sede della Casa della salute e di comunità di piazzale Milano per un evento di sensibilizzazione aperto al pubblico. L’open day, con accesso libero dalle 15.30 alle 18, prevede lo screening del diabete mellito.

Facciamo un’iniziativa – sottolinea il Dottor Bianco – per sensibilizzare la cittadinanza su questo grande problema che sta aumentando nei numeri in tutto il mondo. Questa è un’occasione per i pazienti che non sanno ancora di essere affetti dal diabete per un controllo della glicemia e visitare la nostra nuova sede.

Qual è la situazione a Piacenza?

“La nostra struttura, che prevede strutture anche in Provincia, segue circa 9mila pazienti. Poi ci sono circa 3500 diabetici condivisi con i medici di famiglia, ma c’è anche un sommerso che noi speriamo di portare alla luce con queste operazioni di screening”.

Sull’alimentazione ci sono tanti i falsi miti che aleggiano intorno al diabete

“Proprio per questo il 14 novembre nello staff ci saranno anche le nostre dietiste che daranno dei consigli sull’alimentazione corretta. In particolare questa non deve essere sbilanciata, quindi deve tenere conto di tutte i vari componenti in modo equilibrato. Questo il suggerimento che potremo proporre durante la giornata di Open Day”.

Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del diabete.

Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata viene organizzata per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete sulla sua prevenzione e gestione.