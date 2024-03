Rugby – Piacenza, a Rho la 17a vittoria consecutiva. Biancorossi a un passo dalla storia – AUDIO

Il Piacenza Rugby arriva nell’accogliente impianto “Molinello” con il chiaro intento di fare risultato, acquisire i cinque punti in palio utili per mantenere a distanza il Lecco (che insegue a sette punti di distanza) e consapevole che la compagine di Rho, ottimamente allenata dall’ex biancorosso Claudio Forte, ce la metterà tutta per contrastare l’imbattuta capolista.

Per più di cinquanta minuti il Rho riesce nel proprio piano di gioco, incalzando la squadra piacentina e tenendo aperto il risultato, complice anche una grave ingenuità in fase offensiva che sul finire del primo tempo spalanca le porte alla prima segnatura dei padroni di casa e rimette in discussione il risultato. Il Piacenza Rugby di quest’anno, però, ha dimostrato di essere fisicamente ben preparato e con una panchina all’altezza del proprio compito e nel secondo tempo prende il largo nel gioco e nel punteggio.

Ora il Piacenza Rugby si trova ad un passo dall’ entrare nella storia del Club; l’evento è programmato per sabato prossimo quando, al Beltrametti alle 14.00, si giocherà l’anticipo del diciottesimo turno di campionato con ospite la squadra sarda di Capoterra.

Rugby Rho – Piacenza Rugby 17-36

PIACENZA: Beghi, Bertorello (21’st Bacciocchi), Misseroni, Crotti, Viani (1’st Nosotti), Cisint, Negrello, Cornelli, Marazzi, Roda (1’st Agio), Lekic, Bonatti (21’st Ben Khaled), Rapone (21’st Codazzi), Alberti M. (1’st Bertelli), Alberti A. All: Grangetto

Arbitro: Jamal Kamili di Genova.

Marcatori: 7’ cp Interdonato (30); 10’ mt Cornelli tr Negrello (3-7); 28’ mt Marazzi tr Negrello (3-14); 33’ mt Lekic (3-19); 36’ mt tr Interdonato (10-19); 40’ mt Gattia tr Interdonato (17-19); ST: 13’ mt Marazzi tr Negrello (17-26); 30’ mt Negrello (17-31); 37’ mt Baccalini (17-36).