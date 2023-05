Karate – Gaia Granelli del Piacenza Farnesiana sul podio al campionato italiano

Gaia Granelli, atleta del Karate Piacenza Farnesiana, ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani Under14 Fijlkam Coni del 6/7 maggio a Ostia (Roma). Al campionato italiano potevano accedere esclusivamente gli atleti che avevano superato le fasi regionali.

La portacolori piacentina aveva vinto i campionati regionali nella categoria -45kg proprio a Piacenza. Nella categoria -45kg erano 50 le finaliste provenienti da tutta Italia. Gaia ha effettuato una gara strepitosa sostenendo sei incontri dove ha dimostrato di essere un autentico talento.

Il cammino

Nel primo incontro ha battuto l’atleta del Lazio per 4-0, nel secondo l’atleta della Sicilia per 9-0 e al terzo ha perso solo per giudizio arbitrale con l’atleta della Campania, che poi ha vinto la manifestazione. Nel quarto incontro, determinata a salire sul podio, ha vinto 2-1 con l’atleta del Veneto e nel quinto incontro per 4-3 con una atleta della Liguria. Nella finale per il bronzo ha vinto per 1-0 con la fortissima atleta della Sicilia.

Gli altri risultati del Karate Piacenza

Aurora Longeri già medaglia di bronzo ai campionati italiani 2022 ha disputato un’ottima gara superando nella categoria -50kg due valide avversarie e perdendo al terzo incontro solo per giudizio arbitrale.

Ginevra Livelli sempre nella categoria -50kg ha vinto con determinazione il primo incontro pur risentendo di un recente infortunio al ginocchio. Ha perso di misura il secondo incontro terminando la gara zoppicando vistosamente.