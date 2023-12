Rugby, Serie B – Piacenza a valanga sul Savona: quindici mete e primato consolidato

Pioggia di mete al Beltrametti 2, dove il Piacenza Rugby annichilisce la pur generosa squadra del Savona che nulla può contro lo strapotere della squadra di coach Grangetto. Al termine della partita saranno quindici le pesanti marcature segnate sul taccuino del cronista al quale risulta difficile, se non impossibile, darne un resoconto puntuale. Tutte comunque di ottima fattura, nate prevalentemente da azioni corali della squadra e, solo nelle battute finali, ispirate da spunti individuali che hanno messo in mostra le caratteristiche tecniche ed agonistiche dei singoli protagonisti. A ben vedere, il punteggio avrebbe potuto essere ancora più rotondo se solo si fossero completate alcune azioni di attacco senza errori nei passaggi e comunque con una migliore gestione del pallone.

Tra i risultati delle altre squadre del girone si segnala il rinvio dell’incontro tra Cus Genova e Amatori Capoterra, e quello proveniente da Varese dove il Lecco fatica a passare sull’ultima in classifica, (6 a 15 il finale) senza raggiungere il punto di bonus offensivo. Quindi ora due sono i punti di vantaggio per il Piacenza. Appuntamento a domenica prossima con i biancorossi in trasferta a Milano con avversario il CUS.

Piacenza Rugby – Savona Rugby 95-0

PIACENZA: Beghi, Botti (16’st Fusarpoli), Crotti (4’st Carfagnoli), Misseroni, Viani, Cisint, Negrello (1’st Bacciocchi), Cornelli, Lekic, Bilal (16’st Agio), Ben Khaled, Bonatti, Rapone (1’st Codazzi), Alberti M. (1’st Bertelli), Alberti A. (21’st Viganò) All: Grangetto

SAVONA: Baccino, Shehu, Maruca, Franchello, Fazio, Amato, Paoletti, Pivari, M. Bernat, Rossi, Serra, Correoso, Fanciulli, Vallarino, Franceri. All: Costantino

MARCATORI: 4’ e 5’ mt Botti (10-0); 13’ mt Crotti (15-0); 18’ mt Botti tr Negrello (22-0); 22’mt Misseroni tr Negrello (29-0); 30’ mt Ben Khaled (34-0); secondo tempo: 2’mt Misseroni tr Beghi (41-0); 4’ mt Bilal tr Beghi (48-0); 9’ mt tr Beghi (55-0); 14’ mt Cisint tr Beghi (62-0); 19’ mt Cornelli (67-0); 26’ mt Misseroni tr Beghi (74-0); 28’ mt Bertelli tr Beghi (81-0); 36’ mt Misseroni tr Beghi (88-0); 38’ mt Cisint tr Beghi (95-0)