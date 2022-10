Rugby, Top10 – Primo punto in campionato per i Lyons, ma il bicchiere è mezzo vuoto: 35-30 per Calvisano

I Lyons portano a casa il primo punto in classifica della loro stagione, ma il bicchiere resta ampiamente vuoto alla luce dello sviluppo della partita. Al 12’ minuto i bianconeri erano in vantaggio per 0-10, quando l’arbitro Russo ha mostrato un cartellino rosso al terza linea calvino Grenon. Nonostante 68 minuti di superiorità numerica i Lyons si sono fatti sfuggire un’occasione d’oro per portare a casa punti pesanti. Merito al Calvisano, squadra fisica ed esperta che ha saputo rimontare e superare le difficoltà affidandosi al proprio reparto di mischia, e ha saputo trovare nel giovane Bozzoni un vero asso nella manica per superare la difesa bianconera. Due mete per il classe 2003, e meritato premio di Player of the Match.

Tre le mete marcate dai bianconeri al San Michele. Si aprono le danze con Portillo che arriva a marcare la prima meta dell’incontro al 6’ minuto al termine di una grande azione corale dei bianconeri. Nel corso della partita saranno poche le occasioni in cui gli uomini di Orlandi e Paoletti riusciranno ad esprimere a fondo il loro potenziale offensivo, tornando a marcare mete solo nella ripresa, quando ormai il Calvisano era scappato via nel punteggio. Negli ultimi 10 minuti i bianconeri erano tornati a soli due punti dai padroni di casa e con l’inerzia a favore, ma un fallo sciocco ha subito spento gli entusiasmi consegnando l’occasione a Palazzani di chiudere la partita con tre punti dalla piazzola.

Prossimo impegno di Sitav Rugby Lyons sabato 22 ottobre in casa contro la capolista Rugby Viadana.

Transvecta Rugby Calvisano v Sitav Rugby Lyons (35-30)

Transvecta Rugby Calvisano: Contino; Vaccari, Waqanibau, Bronzini, Bozzoni (71′ Regonaschi); Hugo, Palazzani (C); Bernasconi (55′ Wendt), Grenòn, Maurizi (64′ Botturi); Ortis, Van Vuren (69′ Zanetti); D’Amico (69′ Sassi), Luccardi (30′ Ceciliani; 73′ Luccardi; 76′ Ceciliani), Brugnara (78′ Schiavon). All. Guidi

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno; Ledesma (19′ Zaridze), Cuoghi (55′ Via); Portillo, Moretto (25′ Caffaro; 31′ Moretto; 65′ Petillo), Salvetti; Quaranta (55′ Cisse), Lekic; Minervino (50′ Salerno), Buondonno (50′ Cocchiaro), Acosta. All. Orlandi

Marcatori: p.t. 4′ c.p. Ledesma (0-3), 6′ m. Portillo tr. Ledesma (0-10), 20′ m.p. Calvisano (7-10), 23′ c.p. Zaridze (7-13), 29′ c.p. Zaridze (7-16), 33′ Waqanibau tr. Palazzani (14-16), 40′ m. Bozzoni (19-16) s.t. 45′ m. Bozzoni tr. Palazzani (26-16), 50′ c.p. Palazzani (29-16), 58′ m. Paz tr. Zaridze (29-23), 64′ c.p. Palazzani (32-23), 71′ m. Bruno tr. Zaridze (32-30), 75′ c.p. Palazzani (35-30).

Cartellini: Al 12′ cartellino rosso per Bautista Grenòn (Transvecta Rugby Calvisano), al 19′ cartellino giallo per Cuoghi (Sitav Rugby Lyons), al 21′ cartellino giallo per Acosta (Sitav Rugby Lyons).

Calciatori: MaximoLedesma 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Sebastien Zaridze 4/5 (Sitav Rugby Lyons), Guglielmo Palazzani 4/5 (Transvecta Rugby Calvisano)

Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano (5), Sitav Rugby Lyons (1)

Player of the match: Filippo Bozzoni (Transvecta Rugby Calvisano)