Con la moto si schianta contro un’auto sulla via Emilia Pavese, grave un giovane motociclista

Con la moto si scontra contro una vettura, grave incidente sulla via Emilia Pavese. I fatti sono accaduti questo pomeriggio a Piacenza. Un ragazzino stava viaggiando in sella alla propria moto proveniente da Sant’Antonio e diretto a Piacenza. Per motivi da chiarire il giovane si è schiantato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta e che in quel momento pare stesse svoltano a sinistra. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il motociclista al pronto soccorso di Piacenza: ha riportato serie lesioni anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso.