Rugby – Ultima gara di Coppa Italia a Vicenza per Sitav Lyons

Sabato alle 14.30 i Lyons concluderanno il loro percorso in Coppa Italia con l’ultima sfida del girone sul campo della Rangers Vicenza, formazione a punteggio pieno e già sicura dell’accesso ai playoff di Coppa. I Leoni vogliono chiudere al meglio il percorso nel trofeo nazionale, anche se sono matematicamente esclusi dalla seconda fase. Dopo la prima vittoria su Biella infatti i Leoni sono incappati in tre dolorose sconfitte, che li hanno costretti a salutare in anticipo la competizione. Le gare con Accademia e Colorno sono comunque servite a dare minutaggio a diversi elementi della rosa, rientrati da infortuni o alla prima esperienza con la prima squadra: un lavoro di concerto di tutto lo staff tecnico che porterà frutti nel prosieguo della stagione e nel nuovo percorso tecnico intrapreso dalla società.
Per regalarsi una gioia in Coppa e cancellare le dure sconfitte consecutive contro accademia Nazionale e Colorno, i Leoni ritroveranno diversi elementi importanti nei titolari, soprattutto tra gli avanti, che hanno sofferto particolarmente nella sfida del Beltrametti di settimana scorsa. Acosta e Moretti guideranno la prima linea insieme a Borghi, con Bottacci al rientro da titolare in seconda linea a rinforzare ulteriormente il reparto. Nei trequarti, i fratelli Via, Conti, Subacchi e Rodina daranno esperienza e solidità per affrontare una delle squadre più in forma del momento. I Rangers infatti sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa, a cui aggiungere il successo sfumato all’ultimo minuto sul campo di Rovigo alla 3° giornata di Serie A Elite. In panchina per i bianconeri pronti a fare il loro esordio due giovanissimi prodotti del vivaio Lyons, il tallonatore Matteo Mazzoni (classe 2005) e il terza linea Adama Konte (Classe 2007)
Tutto pronto dunque per la sfida tra Rangers Vicenza e Sitav Rugby Lyons, che scenderanno in campo sabato 22 novembre alla Rugby Arena di Vicenza alle ore 14.30.
Sitav Rugby Lyons: Via G; Franzoso, Subacchi, Conti, Rodina; Russo, Via A; Perazzoli, Bance, Cisse; Moretto (cap), Bottacci; Moretti, Borghi, Acosta. A disposizione: Mazzoni, Libero, Horgan, Bosoni, Baas, Colombo, Camero, Konte. All: Matenga K, Solari.