Appalto pulizia Iren, l’allarme dei sindacati: “Forte preoccupazione per le famiglie dei lavoratori coinvolti”

Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti Regionali, esprimono forte preoccupazione per la situazione economica delle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, all’interno dell’appalto dei servizi di pulimento presso le sedi men di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Modena.

La nota dei sindacati

In tale appalto, affidato a Consorzio Stabile Lga Service di Roma e gestito dalle società consorziate Ergap e Proservice, si contesta che dal 1 novembre 2025 sono stati operati tagli ingiustificati delle ore lavorate in media del 50%.

Inoltre le OO.SS. hanno anche contestato la non applicazione integrale del CCNL imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi e anche l’applicazione di un contratto pirata per le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di somministrazione daII’agenzia Direzione Lavoro.

Questa situazione di grave disagio per le lavoratrici e i lavoratori testimonia anche il mancato rispetto degli accordi in materia d’appalto sùpulati a livello regionale e territoriale e anche ai principi contenuti nel Parto per il Lavoro per il Clima soRoscriRo dalla Regione Emilia Romagna con le tutte le associazioni imprenditoriali e le OO.SS.

A fronte di tutto questo le scrivente OO.SS. hanno richiesto l’apertura di un tavolo istituzionale alI’IspeRorato Regionale del lavoro e hanno proclamato Io stato di agitazione sindacale.

