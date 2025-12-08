Grandi e piccini a bocca aperta per il saggio dei vigili del fuoco, folla alla caserma di strada Val Nure – FOTOGALLERY

Anche quest’anno si sono rinnovate le consuete iniziative del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, che hanno riportato in città il clima di attesa e partecipazione tipico di queste ricorrenze.
L’8 dicembre si è svolto il tradizionale saggio professionale dei Vigili del Fuoco piacentini. Fin dalle 9.30 la Sede Centrale di Strada Val Nure ha accolto il pubblico, che ha atteso l’inizio della manifestazione, fissato per le 10.30, in un’atmosfera di curiosità e entusiasmo.
Nel corso dell’evento, i pompieri piacentini hanno messo in scena simulazioni di interventi reali, mostrando ai presenti le peculiarità di alcune delle operazioni di soccorso tecnico urgente che quotidianamente si trovano ad affrontare. Attraverso gesti precisi e grande padronanza dei mezzi, hanno raccontato senza parole la professionalità e la dedizione che caratterizzano il loro lavoro.
Anche la festa di benvenuto all’allegra “Vecchietta”, in occasione dell’Epifania del 6 gennaio, si è confermata un appuntamento immancabile: la Sede Centrale del Comando ha fatto da cornice a un momento gioioso e partecipato, che ha chiuso il periodo festivo con un sorriso.