Rugby – Omnia, i risultati del weekend: colpo dell’U18 a Parabiago, show dell’U14

L’Omnia U18 centra una vittoria pesante sabato 6 dicembre espugnando il campo di Parabiago al termine di una partita giocata con disciplina, lucidità e grande carattere. Dopo una forte pressione iniziale dei padroni di casa, che aprono il match con una meta, la squadra guidata da Franco Ravilli ribalta l’inerzia con una prestazione esemplare.

La prima risposta arriva da Davide Ravilli, che segna e trasforma la meta del sorpasso. Poco dopo Guglieri intercetta un passaggio della linea avversaria e si invola in campo aperto firmando la seconda marcatura biancorossa. Una punizione trasformata da Ravilli chiude un primo tempo di grande solidità sul 15-5 per Omnia.

La ripresa vede Parabiago rientrare in campo con determinazione e marcare subito una meta. Al quarto d’ora però arriva la giocata che ridà respiro ai biancorossi: un calcio perfetto di Ravilli trova Piergrossi all’ala destra, che in velocità schiaccia la meta del nuovo allungo. Un’altra punizione trasformata mantiene Omnia avanti, prima della sfuriata finale dei padroni di casa che accorciano con una meta e una punizione.

A cinque minuti dalla fine è però Anglisani a chiudere definitivamente la contesa con una bellissima azione alla mano che vale il margine decisivo. L’ultima parte della gara è un assedio di Parabiago che si infrange sulla difesa organizzata di Omnia, capace di gestire il finale e portare a casa non solo la vittoria ma anche i cinque punti grazie al bonus offensivo.

Il 31-21 finale consolida le ambizioni dei piacentini, che domenica 14, sul campo di Fiorenzuola, affronteranno Calvisano per un match che definirà le gerarchie del girone.

Omnia U14: dominio nel Seven del Mazzoni

Il campo Mazzoni, domenica 7 dicembre, ha ospitato una tipica mattinata invernale dedicata al rugby a sette, con l’Omnia U14 protagonista insieme a CUS Milano, Crema Rugby e Calvisano. Partite dai ritmi altissimi e una valanga di giocate per la formazione di coach Dameli, che ha mostrato grande qualità in una disciplina sempre spettacolare e impegnativa.

Risultati

Omnia 39 Crema 0

Omnia 25 Calvisano 5

Omnia 29 CUS Milano 12

Tra mete, trasformazioni e una continuità di gioco che ha strappato applausi, i ragazzi hanno dato prova di crescita tecnica e mentale, affrontando tutte le sfide con entusiasmo e determinazione. L’evento ha confermato ancora una volta l’ottimo lavoro svolto durante la stagione e il forte spirito di gruppo che accompagna questa squadra.

