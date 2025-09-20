Il messaggio del ministro Salvini al convegno di Confedilizia: “Compravendite di abitazioni cresciute di oltre l’8% nel 2025” – AUDIO

“Dopo un 2023 difficile, nel secondo trimestre del 2025, le compravendite di abitazioni sono cresciute di oltre l’8%, e i contratti di locazione anch’essi sono in aumento. Questo trend positivo è il risultato delle nostre azioni concrete, concordate anche con voi, proprio a Piacenza, negli anni passati”. Lo ha detto Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Infrastruttura e dei Trasporti, in un videomessaggio durante il 35° convegno del Coordinamento legali della Confedilizia. Videomessaggio del Ministro Salvini

“Dopo un 2023 difficile, nel secondo trimestre del 2025, le compravendite di abitazioni sono cresciute di oltre l’8%, e i contratti di locazione anch’essi sono in aumento. Questo trend positivo è il risultato delle nostre azioni concrete, concordate anche con voi, proprio a Piacenza, negli anni passati. Penso al decreto Salva Casa, che è nato da una riflessione con Confedilizia Piacenza, con cui abbiamo voluto semplificare la vita ai cittadini, liberando gli appartamenti ostaggio di una burocrazia rigida, troppo rigida, e rendendo più semplice e veloce vendere e comprare casa, sistemando le piccole irregolarità interne che da anni bloccavano milioni di immobili”.

Casa motore della ripartenza economica

Come Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Infrastruttura e dei Trasporti, sto lavorando in prima linea proprio sul tema casa, che è una mia delega. Non è solo il luogo degli affetti, ma anche il motore della nostra ripartenza economica. I numeri, visto che la politica sono valori, ma anche i numeri, ci dicono che siamo sulla strada giusta.

La revisione del catasto

“So benissimo che non in tutte le regioni, non in tutti i comuni, è ancora applicato come si deve, e sto vigilando perché sia un diritto di tutti. Le linee guida che a tal proposito abbiamo pubblicato e l’aggiornamento della modulistica edilizia sono un ulteriore passo verso una semplificazione che avvantaggia tutti. A proposito di meriti, è grazie a voi di Confedilizia, se non c’è stata la revisione del catasto, l’aumento di tasse per milioni di italiani, battaglia che era difficile fare, che abbiamo fatto e vinto per fortuna in pochi”.

Case popolari e qualità dell’abitare

“Altri fronti su cui stiamo lavorando, le case popolari, l’edilizia pubblica, il PINQUA. Un piano nazionale per la qualità dell’abitare su cui stiamo investendo più di 2 miliardi di euro per rigenerare periferie urbane con 154 investimenti in corso nelle periferie di tante città italiane con più di 10.000 alloggi che verranno restituiti nuovi a legittimi proprietari. Come Ministero abbiamo promosso il nuovo piano Casa Italia per il quale sono abbiamo già stanziato risorse pare a 660 milioni di euro. Non chiacchiere, un piano sul quale stiamo lavorando anche insieme a voi per potenziare gli interventi”.

