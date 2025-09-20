Malore durante l’escursione nel parco provinciale Monte Moria, soccorso con l’elicottero

20 Settembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
In mattinata un 66enne (di Vigolo Marchese) che si trovava nel Parco Provinciale monte Moria (sito nei comuni di Lugagnano Val d’Arda e Morfasso) ha attivato i soccorsi chiamando il 118 a seguito della perdita di orientamento e per aver accusato un malore con forte mal di testa.

Sul posto sono giunti due tecnici del SAER stazione Monte Alfeo che hanno supportato le operazioni di recupero da parte di EliPavullo che ha verricellato a terra il Tecnico CNSAS per il recupero del paziente.

L’uomo è stato recuperato a bordo tramite pannolone ed evacuato verso l’ospedale Maggiore di Parma per accertamenti.

