Volley, Serie B2 – La schiacciatrice Alessia Arfini confermata alla Pallavolo San Giorgio

Quarta conferma nello scacchiere della Pallavolo San Giorgio, in vista del campionato nazionale di serie B2, il quinto consecutivo della società del presidente Giuseppe Vincini,

Nata a Piacenza nel 2001, alta 176 centimetri, la carriera di Alessia Arfini prende il via al Team 03 Piacenza per proseguire al Volley Codogno, Rivergaro, alle giovanili e successivamente alla prima squadra della Pallavolo San Giorgio, con la conquista della storica promozione in B2 del sodalizio piacentino nel 2019. Rimasta nella prima stagione in serie B2, interrotta dal covid, Arfini passa al New Volley Ripalta Cremasca, squadra lombarda con la quale raggiunge la B2 vincendo il campionato di serie C nel 2021, restandovi la stagione successiva.

Nell’estate del 2022 la decisione di ritornare alla Pallavolo San Giorgio dove nell’ultimo campionato ha conquistato il secondo posto conquistando l’accesso ai play off promozione e corsa verso la B1 interrotta al triangolare finale.

In passato Alessia è stata protagonista sui campi da beach volley, ottenendo risultati molto lusinghieri. Innesto giovane ma di qualità che darà un aiuto importante alla formazione di coach Matteo Capra.

Roster

Opposta: Chiara Tonini (confermato). Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata). Centrale: Valentina Zoppi (confermata). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).

