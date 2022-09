4 Zampe in Azione, la 12^ edizione domenica 18 Settembre – AUDIO

4 Zampe in Azione, la 12^ edizione domenica 18 Settembre è in programma presso la nuova sede operativa del Gruppo Cinofilo La Lupa, in via Pietro Bubba, 43 a Piacenza.

L’evento senza scopi di lucro e il cui ingresso è totalmente gratuito, ha ottenuto per il dodicesimo anno la collaborazione del Comune di Piacenza. Tra i temi: la promozione della cultura della prevenzione nel vasto pubblico di giovani, nonché dell’informazione e dell’interesse nei confronti della salute del cittadino. La manifestazione è confermata anche in caso di previsioni meteo avverse.

Invitiamo tutti a vederci a trovare in via Bubba – spiega la referente del gruppo Eleonora Livrerio, ospite di Volontariato in Onda – dalle ore 14:30 con il proprio cane. Si potrà assistere a varie attività cinofile e partecipare a un concorso con il proprio animale. Il tutto è gratuito.

Il programma