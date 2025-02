Sasso Marconi – Piacenza 0-1, D’Agostino regala tre punti d’oro per la salvezza ai biancorossi. Rossini: “Vittoria meritata, ora testa al Tuttocuoio” – AUDIO

Il Piacenza torna a vincere in trasferta dopo ben 5 mesi: la rete di D’Agostino regala 3 punti importantissimi ai biancorossi che allontanano la zona playout e trovano il secondo risultato utile consecutivo.

Rossini riparte dal 3-5-2, davanti vanno Castelli e D’Agostino. L’approccio dei biancorossi è tutt’altro che ottimale: per vedere il Piacenza dalle parti del portiere del Sasso Marconi si deve attendere l’ultimo quarto d’ora della prima frazione con una bella iniziativa di Palma,

Al 52′ il gol che cambia la partita: D’Agostino è bravissimo a recuperare un pallone al limite dell’area e a battere con grande precisione e potenza. Sulla conclusione Celeste non può nulla. Era più di un mese che il Piacenza non andava a segno con un attaccante.

Dopo l’ora di gioco entra in campo anche Recino per Castelli. Il Piacenza è padrone della partita, ma non riesce a chiudere i giochi. Il numero 9 biancorosso ha due grandi chance nell’arco di un minuto: prima colpisce il palo, poi si invola in contro piede e rimane a tu per tu con il portiere, ma incredibilmente non trova nemmeno la porta. A 5′ dalla fine lo stesso Recino, dopo una bella azione personale, spara alto sopra la traversa.

Finisce 1-0 e ora i piacentini si trovano a +1 dalla zona playout e ritrovano la vittoria che mancava dal derby contro il Fiorenzuola vinto per 1-0. Prossimo appuntamento Domenica 2 Marzo, Piacenza – Tuttocuoio.

Stefano Rossini ai microfoni di Radio Sound

L’allenatore dei biancorossi dopo Sasso Marconi – Piacenza 0-1: “Siamo partiti poco brillanti, poi abbiamo aumentato i giri del motore. Nel secondo tempo l’abbiamo sbloccata. Poi c’è mancato un pizzico di cinismo per chiuderla. Dobbiamo andare avanti a creare occasioni ed essere rilassati in zona realizzativa“.

La partita

Primo tempo

Calcio d’inizio in terra bolognese. Via alla sfida tra Sasso Marconi e Piacenza. Segui la diretta del match sulle frequenze di Radio Sound.

4′- Ritmi bassi in avvio, le squadre iniziano a studiarsi. Tentativo dalla distanza da parte dei padroni di casa, palla abbondantemente a lato.

12′- Sasso Marconi in crescita, due corner consecutivi per i locali. Difesa biancorossa che con sicurezza difende la propria porta.

21′- Piacenza in avanti. Poco fa passaggio sbagliato da Andreoli che poteva rendere pericolosa una ripartenza, vista l’autostrada che aveva a disposizione D’Agostino per andare verso la porta.

28′- Biancorossi in crescita negli ultimi minuti. Sasso Marconi che si chiude in difesa per non permettere ai piacentini di trovare spazi per colpire. Ritmi molto più altri rispetto all’inizio del match.

34′- D’Agostino prova al volo dopo una bella sponda di Napoletano, ma il tentativo è completamente sbagliato e la palla finisce ben sopra la traversa.

41′- Tentativo di Palma dal limite dopo una serpentina, ma palla troppo debole, facile presa per Celeste.

45′- Finisce il primo tempo. Totale equilibrio nei primi 45′, pochi tentativi da entrambe le squadre: è ancora tutto aperto.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo. Nessun cambio e risultato di 0-0.

51′- Tentoni prova dal limite, palla poco sopra la traversa. Ora i biancorossi sono determinati a trovare il vantaggio.

53′- D’Agostino porta avanti i biancorossi! Un colpo da biliardo del 14 biancorosso dopo un rimpallo fortuito tra Castelli e un difensore avversario che regala il vantaggio ai biancorossi.

58′- Tentato un tiro al volo da Palma dopo un traversone di Ruiz. Piacenza già vicino al raddoppio.

63′- Fuori Castelli, al suo posto Recino.

71′- Doppia occasione per Recino: prima colpisce un palo da pochi passi, poi si trova a tu per tu con Celeste, prova lo scavetto e il pallone finisce a pochi centimetri dalla porta. Due opportunità enormi per il Piacenza per mettere in cassaforte il risultato.

77′- Gran parata di Franzini su un tiro improvviso di Geroni.

83′- Ancora Recino che sbaglia da pochi passi e fallisce la terza occasione della sua partita. Biancorossi di nuovo a un passo dallo 0-2.

88′- Biancorossi che soffrono nel finale. Sasso Marconi che prova insistentemente a trovare il pareggio negli ultimi minuti.

90′- 6′ di recupero assegnati dal’arbitro.

90′- Finisce qui. I biancorossi trovano la prima vittoria del mese di Febbraio e tornano a vincere in trasferta dopo quasi 4 mesi.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini; Iob, Zucchini, Somma; Napoletano, Andreoli, Palma, Tentoni, Ruiz; Castelli, D’Agostino. All Rossini.

Sasso Marconi (4-3-1-2): Celeste, Barattini, Marcaletti, Galassi, Cinquegrana, Cudini, Balleello, Armaroli, Mancini, Geroni, Michael. All Pedrelli.

A cura di Riccardo Celli