I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Sangiuliano 2-3: “A febbraio siamo già fuori dai giochi” VIDEO

I “Punti di vista” in formato video al termine di Piacenza – Sangiuliano 2-3

L’analisi del giornalista sportivo

E’ successo quello che temevamo. Pistoia era stato un segno, una sconfitta pesante per l’importanza del match legata al fatto che questa squadra ha troppe fragilità per pensare di poter fare un filotto e recuperare posizioni. La mia sensazione è che Franzini si senta quasi “costretto” a giocare in un modo che sente meno suo e che non riesce ad allenare fino in fondo ossia quello di far giocare D’Agostino, Mustacchio e Manuzzi insieme. E la squadra ne risente immediatamente perché finisce per essere troppe volte divisa in due tronconi con i tre davanti che difficilmente fanno la parte difensiva che quel modo di giocare obbliga a fare. Ne esce una prestazione molto negativa che permette al San Giuliano di fare una grande figura al di là dei propri meriti. Vero è che sia nel primo che nel secondo tempo il Piace ha avuto molte occasioni ma sempre frutto di giocate personali e non di azioni veramente organizzate. A febbraio siamo fuori dai giochi, quando a dicembre eravamo ad un passo dalla vetta. Siamo passati da portare mille persone a Desenzano a contestare la squadra dopo questa sconfitta.

Franzini ritorna ad essere un uomo che divide come lo era prima che lasciasse Piacenza. In pochi mesi abbiamo perso sicurezza e capacità di giocare probabilmente per provare qualcosa di diverso che è non è nel DNA del nostro mister...ed ora in questo momento di grande difficoltà la Società ci mette la faccia dicendo che Franzini è il perno del progetto futuro. Scelta non facile ma che ritengo corretta, ora sta al mister dimostrare che si lavora per il futuro ma senza dimenticarsi che c’è un campionato in corso in cui non meritiamo di vedere prestazioni confuse come quella odierna

La partita

L’intervista al Direttore Generale del Piacenza Calcio Francesco Fiorani

