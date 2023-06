Auto sbanda in autostrada e finisce in un campo: due feriti, uno grave

Grave incidente in autostrada. I fatti sono accaduti lungo la bretella che collega la A21 all’A1, all’altezza di San Pietro in Cerro. Una vettura con a bordo due persone stava viaggiando in direzione Brescia quando, per motivi da chiarire, il conducente ha perso il controllo.

Dopo aver sbandato, la vettura è uscita di strada terminando la propria corsa in un campo adiacente alla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Una delle due persone a bordo della vettura è risultata in condizioni preoccupanti, priva di conoscenza: si tratta di un uomo di 53 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza.

La seconda persona coinvolta ha riportato solo qualche ferita non preoccupante ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Cremona. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Cremona.