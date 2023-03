Sbaracco e via Roma Street Market il 5 marzo, le limitazioni al traffico

Sbaracco e via Roma Street Market, le limitazioni al traffico.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dello “Sbaracco”, manifestazione in calendario domenica 5 marzo in centro storico, si renderanno necessarie alcune limitazioni al traffico veicolare.

In particolare, dalle 6.30 alle 20 di domenica 5 sarà vietata la circolazione nel tratto di via Cavour tra piazza Cavalli e via Roma, in via Daveri, via Legnano, via Romagnosi, via XX Settembre, via Pace, via Chiapponi, via Calzolai, via Sopramuro, via San Donnino, via S. Antonino, nel tratto di via Garibaldi tra via Illica e largo Battisti, in via S. Giovanni – tra corso Vittorio Emanuele e vicolo dei Cavalli, in corso Vittorio Emanuele, nel tratto di via San Siro tra corso Vittorio Emanuele e l’accesso al parcheggio Politeama, in via Felice Frasi, via Savini, via Carducci, via Illica, piazza Cavalli, vicolo Edilizia, vicolo del Pavone e piazza Duomo. Nelle strade citate potranno transitare unicamente i residenti e fruitori di posti auto privati e i mezzi di soccorso. Le linee del trasporto pubblico locale potranno percorrere le direttrici Stradone Farnese – via Venturini (attraversando Corso Vittorio Emanuele) e via Taverna – piazza Borgo, procedendo verso via Castello.

Varrà senza eccezioni, invece, il divieto di sosta dalle ore 6 alle 20 nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e Stradone Farnese, in Stradone Farnese – dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele al civico 5 – e in piazzetta Grida, piazza Duomo, via Cavour (da piazza Cavalli all’incrocio con via Roma e via Borghetto), via Chiapponi, via Frasi, via Legnano, via Pace (da vicolo del Tarocco a piazza Duomo), via San Donnino e via Savini.

In merito al “Via Roma Street Market”, invece, dalle 6 alle 24 di domenica 5 marzo sarà istituito il divieto di circolazione nel tratto di via Roma compreso tra via Pozzo e piazzetta Santa Maria, con la sola eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata. Contestualmente, anche in via Tibini – nel tratto tra via Roma e via Madoli – nonché in via Neve, sarà vietata la circolazione, ma i residenti, fruitori di posti auto privati, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine potranno transitare in entrambi i sensi di marcia. In piazzetta San Savino, invece, sarà consentita la sosta unicamente agli espositori del mercatino, che dovranno apporre un contrassegno identificativo sul parabrezza.

Tutti i provvedimenti legati al “Via Roma Street Market” si ripeteranno in occasione dell’evento, nelle date già previste del 26 marzo, 7 maggio, 4 giugno, 3 settembre, 1° ottobre, 5 novembre