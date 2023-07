Schianto tra un’auto e un tir, gasolio si riversa sull’asfalto e traffico in tilt

Schianto questa mattina tra una vettura e un mezzo pesante. Lo schianto è avvenuto lungo la Statale 10 all’altezza di Caorso. Una persona è rimasta ferita ma non sarebbe in gravi condizioni. Nell’impatto, però, si è verificato uno sversamento di gasolio sull’asfalto che ha costretto alla chiusura del tratto interessato dal sinistro. Sul posto anche la polizia stradale.

La nota dell’Anas

Traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 10 “Padana Inferiore” per un incidente al km 199,500 all’altezza di Caorso (Piacenza). Nel sinistro, che ha coinvolto una autovettura e un camion, si registra un ferito. Istituite deviazioni sulla viabilità locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.