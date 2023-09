Radio Sound Show, si canta e si gioca in una serata esagerata l’8 settembre a Roveleto di Cadeo

Venerdì 8 settembre a Roveleto di Cadeo fa tappa il grande divertimento con il RADIO SOUND SHOW. Tutto pronto per cantare a squarciagola le canzoni più gettonate dell’estate 2023 e quelle che non passano mai di moda ricordandoci le belle stagioni del passato. Inoltre spazio al gioco che mette in palio per i migliori un buono vacanza per 4 persone.

Venerdì con il Radio Sound Show, a ingresso gratuito, si apre la Festa di Fine Estate a Roveleto di Cadeo con la Festa del Rugby: musica live e stand gastronomici della Pro Loco dall’8 al 10 settembre.

Festa di Fine Estate a Roveleto di Cadeo