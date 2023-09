Schianto frontale tra un’auto e un tir a San Bonico, grave una donna

Schianto frontale tra un’auto e un tir, ferita una donna. I fatti sono accaduti ieri sera nei pressi di San Bonico.

Una donna stava viaggiando al volante di una Toyota Yaris quando, per motivi da chiarire, si è schiantata frontalmente contro un tir.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato la donna a lasciare l’abitacolo. I sanitari del 118 hanno trasportato la conducente al pronto soccorso di Piacenza.

Si trova in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.