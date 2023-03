Schianto frontale a Cassimoreno, grave un uomo di 67 anni: trasportato a Parma

Schianto frontale tra due auto nella zona di Cassimoreno. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Ad avere la peggio un uomo di 67 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerato lo stato di salute del conducente, però, i sanitari hanno disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma, le sue condizioni sono gravi. In realtà l’impatto pare non sia stato violentissimo, tanto che il secondo conducente ha riportato solo qualche ferita di piccola entità: non è da escludere dunque che il 67enne sia rimasto piuttosto vittima di un malore.