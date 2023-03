Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink all’appuntamento internazionale di Cittiglio: sei “panterine” in sella

Prestigioso e tradizionale appuntamento di inizio stagione per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che domani (domenica) sarà di scena a Cittiglio con la propria formazione Donne Juniores nell’evento internazionale organizzato in terra varesotta. In particolare, il Piccolo Trofeo Binda-Valli del Verbano sarà la prima prova del calendario dell’UCI Nations Cup Women Junior e vedrà il via alle 8,25 da Maccagno con Pino e Veddasca e l’arrivo a Cittiglio dopo 74 chilometri, con i Gran premi della montagna fissati ad Azzio, Casale e Orino (ultimo giro).

La Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà una delle 28 formazioni al via, tra cui le squadre nazionali di Gran Bretagna, Olanda, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Danimarca e Polonia.

A guidare la formazione piacentina saranno i direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati, mentre le ragazze in sella saranno sei (il massimo previsto dal regolamento): Marisol Dalla Pietà, Linda Ferrari, Camilla Locatelli, Valentina Zanzi, Eleonora La Bella (vincitrice all’esordio a Ceriale) e Anita Baima, quest’ultima “regina” domenica scorsa nella gara di casa a Gossolengo.