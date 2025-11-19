La storia del piccolo Giordano e il mondo dei trapianti d’organo, il 22 novembre presentazione a Piacenza di “Briciole al cielo” – AUDIO

Il mondo dei trapianti d’organo, il 22 novembre a Piacenza presentazione del corto “Briciole al cielo” che racconta la storia vera del piccolo Giordano, un bimbo genovese che lo scorso anno ha ricevuto un nuovo cuore per continuare a vivere.

“Briciole al cielo” è un progetto prodotto dal Cineclub Piacenza, scritto e diretto dal regista Gian Francesco Tiramani.

E’ stata ricostruita la vicenda – commenta Tiramani – con gli stessi interpreti. Non ci sono attori, ma ci sono Giordano, la sua famiglia, i medici, gli infermieri, i volontari sono tutti quelli che vissero realmente questa storia speciale. Tutto ebbe inizio due anni fa quando questo piccolo bimbo genovese, di 4 anni e mezzo, fu portato in ospedale per una piccolezza, ma poi i medici scoprironouna situazione molto grave. Il piccolo passò 4 ospedali in 36 ore fino ad arrivare a Torino perché si era capito che aveva assolutamente bisogno di un trapianto. Quindi abbiamo realizzato questo cortometraggio negli stessi luoghi incui la storia è avvenuta, negli ospedali fino alla casa di Giordano simbolo del ritorno a una vita normale.

All’evento, in programma sabato 22 novembre alle ore 16 all’Auditorio della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sarà presente il protagonista della storia con la sua famiglia.

E’ una storia molto particolare, sia per gli aspetti clinici che però ci interessano poco, ma per tutto quello che è successo in questi due anni. In particolare per una serie di coincidenze e soprattutto per il messaggio che lancia. L’obiettivo di questo nuovo cortometraggio è quello di arrivare alle 8 mila persone che in Italia stanno aspettando una telefonata, ovvero il messaggio di arrivo di un organo compatibile per continuare a vivere.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy