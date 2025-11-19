La storia del piccolo Giordano e il mondo dei trapianti d’organo, il 22 novembre presentazione a Piacenza di “Briciole al cielo” – AUDIO

Il mondo dei trapianti d’organo, il 22 novembre a Piacenza presentazione del corto “Briciole al cielo” che racconta la storia vera del piccolo Giordano, un bimbo genovese che lo scorso anno ha ricevuto un nuovo cuore per continuare a vivere.
“Briciole al cielo” è un progetto prodotto dal Cineclub Piacenza, scritto e diretto dal regista Gian Francesco Tiramani.
E’ stata ricostruita la vicenda – commenta Tiramani – con gli stessi interpreti. Non ci sono attori, ma ci sono Giordano, la sua famiglia, i medici, gli infermieri, i volontari sono tutti quelli che vissero realmente questa storia speciale. Tutto ebbe inizio due anni fa quando questo piccolo bimbo genovese, di 4 anni e mezzo, fu portato in ospedale per una piccolezza, ma poi i medici scoprironouna situazione molto grave. Il piccolo passò 4 ospedali in 36 ore fino ad arrivare a Torino perché si era capito che aveva assolutamente bisogno di un trapianto. Quindi abbiamo realizzato questo cortometraggio negli stessi luoghi incui la storia è avvenuta, negli ospedali fino alla casa di Giordano simbolo del ritorno a una vita normale.
All’evento, in programma sabato 22 novembre alle ore 16 all’Auditorio della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sarà presente il protagonista della storia con la sua famiglia.
E’ una storia molto particolare, sia per gli aspetti clinici che però ci interessano poco, ma per tutto quello che è successo in questi due anni. In particolare per una serie di coincidenze e soprattutto per il messaggio che lancia. L’obiettivo di questo nuovo cortometraggio è quello di arrivare alle 8 mila persone che in Italia stanno aspettando una telefonata, ovvero il messaggio di arrivo di un organo compatibile per continuare a vivere.