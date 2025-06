Schianto tra una bicicletta e un’auto in zona Montale, grave turista 66enne

Schianto tra una bicicletta e un’auto, grave un uomo. I fatti sono accaduti nella zona di Montale questo pomeriggio. Il ciclista, 66 anni, originario del Belgio, si trovava in viaggio insieme ad alcuni amici. Improvvisamente, mentre percorreva via Milani, per motivi da chiarire, si è scontrato contro una vettura. In seguito all’impatto, l’uomo è caduto a terra procurandosi un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ferito all’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni, come detto, sono gravi. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto e la bicicletta stavano viaggiando nella stessa direzione: l’impatto sarebbe avvenuto nel momento in cui la vettura ha svoltato. Ma come detto, la polizia locale sta effettuando i rilievi del caso.